Erling Haaland regresa a Noruega con un mapache disecado y pidió a sus seguidores que le ayuden a encontrarle un nombre

El lunes 13 de julio, Haaland regresóa Oslo, Noruega y llamó la atención que bajara del avión con un mapache disecado, el cual sostenía una botella de whisky.

Haaland compró el mapache en la tienda Wild Bill’s Western Store en Dallas, Texas, donde también adquirió un sobrero y botas.

El futbolista bromeó con que el mapache lo había “seguido” a su casa y busca llamarlo Cowboy o Ranger.

Haaland regresa a Noruega con un mapache (JAN LANGHAUG / AFP)

Haaland regresó a Noruega con un mapache disecado

Se volvieron virales las fotos de Haaland bajando del avión con un mapache disecado, el cual tiene un costo de 13 mil 143 pesos en Wild Bill’s Western Store.

Durante la estancia de Haaland en Dallas para jugar los dieciseisavos de final del Mundial 2026, acudió a Wild Bill’s Western Store y según los empleados, se vio impresionado por el lugar.

Haaland llegó a Noruega con un mapache disecado (X/@Erling)

Haaland aprovechó su estancia en la tienda para comprar una botas, una sobrero y el mapache disecado.

El extraño souvenir de Haaland consiste en un mapache disecado sobre una tabla de madera; las garras del animal sostienen una botella de whisky.

Actualmente el mapache de Haaland está agotado en la tienda oficial de Wild Bill’s Western Store.

Haaland llega a Noruega con un mapache (JAN LANGHAUG / AFP)

Haaland reacciona a sus fotos con su mapache y le busca nombre

Las fotos de Haaland con su mapache se volvieron virales y el futbolista reaccionó con una foto en X.

“Me siguió hasta casa”, escribió Erling Haaland junto a una foto donde se le ve sosteniendo el mapache.

Sigue en duda si el mapache fue un regalo de la tienda o Haaland fue quien compró, pero sus seguidores se tomaron el momento con humor.

Haaland pidió a sus seguidores en Instagram que le ayudaran a encontrarle un nombre a su mapache y las opciones son:

Cowboy

Ranger

Tex

R.O.W (mapache sore ruedas)