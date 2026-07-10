Te contamos acerca del insólito homenaje a Erling Haaland en Colombia.

Tanta es la fiebre que ha desatado Erling Haaland en este Mundial 2026, que algunos aficionados tomaron ya una drástica decisión a la hora de nombrar a sus hijos.

Erling Haaland recibe insólito homenaje en Colombia

Se reportó que un niño, en el municipio colombiano de Carmen Bolivar, fue registrado con el nombre de Erling Haaland Estrada Arrieta.

De acuerdo con reportes, el menor nació en 2023 y su historia se difundió en la cuenta de redes Out of Context Fútbol Colombiano.

Sin embargo, nuevamente el caso se ha viralizado luego del espectacular Mundial 2026 que ha dado Erling Haaland con Noruega.

Erling Haaland (Steve Luciano / AP Photo/Steve Luciano)

Registrar a niños con el nombre de Erling Haaland no es un hecho aislado en Colombia, ya que en Ecuador también se ha reportado esta situación .

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el primer registro ocurrió en 2022, año significativo para la carrera de Haaland al llegar al Manchester City y consolidarse como figura del fútbol mundial.

En Ecuador hay documentados al menos siete personas inscritas con el nombre de Erling Haaland como primero y segundo nombre.

Guatemala también tiene a un pequeño llamado Erling Haaland Caal Pop, originario de Alta Verapaz, Tactic.

Mientras que en Perú hay reportes de que cientos de bebés han sido registrados con el nombre del delantero noruego.

De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), un total 468 recién nacidos fueron inscritos con el apellido “Haaland”; 91 con el nombre completo del futbolista.