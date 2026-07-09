Conoce el gusto mexicano de Erling Haaland; te decimos cuáles son sus tacos favoritos.

El delantero noruego, sensación del Mundial 2026, reveló en YouTube cómo es el día en la vida de un futbolista profesional y lo que llamó más la atención de su videoblog fue que los tacos son de sus comidas predilectas.

“Los tacos son una de mis cosas favoritas”. Herling Haaland

Estos son los tacos favoritos de Erling Haaland

Erling Haaland ama los tacos. La versión preferida del futbolista son los estilo tex-mex con tortilla tanto crujiente como de harina.

El relleno de los tacos que consume el delantero es tanto saludable como rico en proteínas porque lleva pollo deshebrado, pico de gallo, lechuga, crema, jalapeños y limón.

En el clip que se ha viralizado sobre Erling Haaland disfrutando de unos tacos en el comedor del Manchester City, se ve al futbolista sonriendo al comer su platillo preferido al que califica como un platillo “de primera y saludable también”.

La preferencia de Erling Haaland por los tacos no ha pasado desapercibida para la afición mexicana que sigue elogiando al delantero noruego debido a afinidad que tiene sobre nuestra gastronomía.

Con sus siete goles, Haaland se ha consolidado como una de las figuras más importantes del Mundial 2026.

El futbolista se juega el pase a semifinales contra la Selección de Inglaterra el sábado 11 de julio en el Estadio Miami en punto de las 3:00 de la tarde.

Tras el reciente resultado contra los ingleses y el cariño que sienten por Haaland, los aficionados apoyan a Noruega para que siga avanzando en el torneo.