Erling Haaland rompió el silencio tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026 y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo de los aficionados durante el torneo.

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, publicó un breve pero significativo texto acompañado de varias fotografías de la participación de la selección noruega en el Mundial 2026. “Ha sido todo un remo, gracias por hacerlo tan especial”.

El mensaje de Erling Haaland tras la eliminación de Noruega del Mundial 2026

A través de sus redes sociales, Erling Haaland publicó cuatro fotos del Mundial 2026 en Boston tras la eliminación de Noruega vs Inglaterra, mostrando la alineación del equipo, un gol, él meditando en el césped y caminando por el campo.

Con el mensaje “It’s been quite a row” y emoji de remo, Haaland hace un juego de palabras sobre su celebración vikinga de remo, agradeciendo a los fans por hacer especial su experiencia en el Mundial 2026.

Erling Haaland se despide con un mensaje en X tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026 (@Erling / X )

La publicación de Erling Haaland llegó horas después de que Noruega quedara fuera del Mundial 2026, poniendo fin a una histórica participación que devolvió al combinado nórdico a la élite del futbol internacional.

Haaland no hizo referencia directa al resultado que selló la eliminación, pero sí dejó claro su agradecimiento hacia la afición que acompañó al equipo durante todo el torneo; en pocas horas, el mensaje superó los 10.9 millones de visualizaciones, además de registrar más de 630 mil me gusta y decenas de miles de compartidos.

Las imágenes compartidas por Haaland en sus redes sociales, muestran distintos momentos del recorrido de Noruega en el Mundial 2026, incluyendo la fotografía oficial del equipo, una anotación de Haaland y escenas del ambiente vivido en los estadios.

Con este mensaje, Erling Haaland cierra el capítulo de Noruega en el Mundial 2026, dejando abierta la ilusión de volver a liderar a su selección en futuras competencias internacionales, mientras los aficionados respondieron con miles de mensajes de apoyo y reconocimiento al delantero.