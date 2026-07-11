Mientras que el delantero Erling Haaland destaca como goleador en el Mundial 2026, se viralizó la canción que grabó en su juventud bajo el nombre de “Lyng”.

Durante el Mundial de 2026, se ha vuelto viral un video de Erling Haaland rapeando junto a su grupo Flow Kingz.

La canción, titulada “Kygo jo”, fue grabada de forma recreativa con sus compañeros de la selección juvenil noruega y ha superado los 21 millones de reproducciones.

Antes de ser una estrella en el futbol, Erling Haaland rapeó en una canción que grabó en su juventud

Mucho antes de ser una estrella mundial del futbol, Erling Haaland exploró una faceta musical como rapero bajo el nombre artístico de “Lyng”.

Esta etapa se dio en agosto de 2016, cuando tenía 16 años y formaba parte de la selección noruega sub-17.

Haaland fundó el grupo de rap Flow Kingz junto a sus amigos y compañeros de equipo Erik Botheim y Erik Tobias Sandberg.

Según relató el propio delantero años después, el proyecto nació simplemente por aburrimiento durante una concentración juvenil; buscaban divertirse y hacer algo diferente en su tiempo libre.

El grupo lanzó un único sencillo titulado “Kygo jo”, un tema de rap en noruego que funciona como un homenaje al DJ Kygo.

La canción tiene un tono humorístico y paródico, con letras que incluyen:

Exageraciones de riqueza: Versos sobre ganar millones y compartir el dinero con amigos.

Elementos cotidianos: Menciones a comprar una parrilla de gas, comer una ensalada César o irse de vacaciones a las Bahamas.

Temas profundos en broma: Haaland rapea en el estribillo pidiendo dejar de hablar tanto y enfocarse mejor en la crisis global

El video musical, de producción casera y sencilla, se grabó en parques, calles y jardines. En él se pueden ver escenas icónicas de Haaland realizando coreografías improvisadas y movimientos robóticos mientras:

Utiliza utensilios de cocina frente a una parrilla.

Salta en una cama elástica.

Monta en un pequeño vehículo de juguete

Canción donde rapea Erling Haaland se vuelve viral durante el Mundial 2026

Aunque el video permaneció casi olvidado por una década, el desempeño de Haaland en el Mundial de 2026 lo volvió a hacer viral, superando los 21 millones de reproducciones en YouTube.

El fenómeno creció tanto que el propio DJ Kygo cumplió la promesa de lanzar un remix oficial de estilo house tras los goles de Haaland contra Brasil en el torneo.

Esta nueva versión, titulada “Kygo Jo (feat. Lyng) [Kygo Remix]”, llegó rápidamente al primer puesto de Spotify en Noruega.

Erling Haaland recuerda este episodio con humor, admitiendo que, aunque no eran tan malos, su talento para el futbol es definitivamente mayor que sus habilidades como rapero.

Tras el lanzamiento del remix, Erling Haaland bromeó en sus redes sociales preguntando si eso significaba que ya era oficialmente un artista.