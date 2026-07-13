Erling Haaland se convirtió en la imagen no oficial del Mundial 2026 gracias a su talento y carisma, al punto de inspirar a cientos de familias en Perú.
- 468 niños con el nombre Haaland
- 91 niños con el nombre Erling Haaland
El registro civil reportó que desde el inicio del torneo se inscribieron 468 niños con el nombre Haaland y 91 con el nombre completo Erling Haaland.
Aunque Noruega no alcanzó las semifinales, el delantero sumó siete goles y conquistó la admiración de los aficionados, sumándose a la lista de futbolistas más populares entre recién nacidos.
La popularidad de Erling Haaland que cruzó fronteras junto a Noruega
De acuerdo con lo reportado por el registro civil peruano, el nombre de Haaland representó un fuerte impacto durante su participación en el Mundial 2026.
A pesar de la que selección noruega no logró su pase a semifinales, para muchos, Erling Haaland ganó algo más importante que una Copa: el cariño y admiración de los fans.
Desde los festejos en el estadio con el ya famoso “remo” vikingo, Haaland y compañía se perfilaban como la selección favorita de este Mundial.
Noruega cayó 1-2 ante Inglaterra, partido en el que Erling Haaland no sumó goles. El atacante sumó 7 tantos en cinco partidos a lo largo de al justa.
¿Cuáles son los nombres de futbolistas más comunes en Perú?
Con las nuevos datos actualizados por el registro civil en Perú, Haaland se suma a un fenómeno bastante común en el país sudamericano.
Desde hace hace varios años, niños llevan por nombre el de figuras del futbol internacionales como:
- Neymar: 33 mil 908 registros
- Messi: 3 mil 402 registros (292 se registraron con el nombre completo Lionel Messi)
- Cristiano Ronaldo: mil 185 registros
- Lamine Yamal: mil 241 registros