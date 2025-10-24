Uno de los jugadores que lleva rato brillando en la Liga MX se rindió en elogios para una de las figuras de Cruz Azul, algo que muchos aficionados de la Máquina han interpretado como un guiño para próximamente llegar al equipo.

Bajo la gestión de Iván Alonso, Cruz Azul ha conformado una de las mejores plantillas de toda la Liga MX gracias a su dirección deportiva en cuanto a fichajes tanto del torneo local como del extranjero.

Una de las mejores contrataciones que ha realizado La Máquina en el último tiempo ha sido la de José Paradela, a quien compraron por alrededor de 12 millones de dólares del Necaxa en el mercado pasado.

Sin embargo, otra de las figuras de los Rayos “coqueteó” con la Máquina en una entrevista reciente en la que se deshizo elogios para el ‘20’ argentino que hoy por hoy es clave bajo el esquema de Nicolás Larcamón.

¿Estrella de la Liga MX coquetea con Cruz Azul?

Luego del enfrentamiento entre Cruz Azul y Necaxa correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX, Agustín Palavecino fue entrevistado tras marcar el gol que le dio el empate a su equipo y se deshizo en elogios para José Paradela.

“Es un hermano que me dio el futbol, me pone muy contento su presente, es el mejor jugador de la liga por lejos, se extraña mucho acá también…”, declaró Agustín Palavecino sobre José Paradela.

"HABLO MÁS CON ÉL QUE CON MI MUJER" 🗣️🤝⚡



Agustín Palavecino se expresa sobre José Antonio Paradela y el presente que vive con Cruz Azul, asegurando que "es un hermano" que le dió este deporte y llenando de elogios a su compatriota 🇦🇷 pic.twitter.com/Rehb3UfOaS — Claro Sports (@ClaroSports) October 22, 2025

Además, al ser cuestionado sobre si en un futuro pueden volver a jugar juntos, Agustín Palavecino respondió que desde que se fue habla más con él que con su pareja, pero no le cerró las puertas a un posible fichaje por la Máquina.

Circulan rumores de que Cruz Azul estrenará tercer uniforme ante Rayados

Desde hace varias semanas, en redes ha trascendido la teoría de que Cruz Azul estrenará un uniforme alternativo diseñado por Pirma que será en color negro con algunos tonos en plateado.

Han sido varios los partidos en los que se dice que Cruz Azul utilizará por primera vez este uniforme, pero únicamente han utilizado los que presentaron desde el inicio del torneo diseñados por la marca mexicana.

Y para los amantes del negro, la tercera equipación de Cruz Azul.



Está hermosa 🖤🩶



🖼 @J4IRODOM#CruzAzul pic.twitter.com/dLBYu205Tu — Δficionado Δzul 🚂 (@azul_afic21) September 5, 2025

Sin embargo, en la página de la Liga MX no aparecen cuáles serán los uniformes que usarán los equipos en el partido entre la Máquina y Rayados, por lo que gran parte de la afición cree que será en este compromiso que estrenen indumentaria.