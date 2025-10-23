La Liga MX continúa en su Jornada 15 con el Cruz Azul vs Rayados; te compartimos el día, hora y canal para ver el partido entre La Máquina y el Monterrey.

Cruz Azul vs Rayados buscan afianzarse entre los cuatro mejores equipos rumbo a la Liguilla, así que el resultado de su partido en la Jornada 15 de la Liga MX será fundamental para conseguirlo.

Cruz Azul vs Rayados: Día para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Cruz Azul vs Rayados se enfrentan el sábado 25 de octubre en la Jornada 15 de la Liga MX.

Cruz Azul vs Rayados: Hora para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Cruz Azul vs Rayados se miden en partido de la Jornada 15 de la Liga MX, a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Cruz Azul vs Rayados: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

La plataforma ViX, además de TUDN y Canal 5 transmitirán el partido Cruz Azul vs Rayados en la Jornada 15 de la Liga MX, como parte del Apertura 2025.

Partido: Cruz Azul vs Rayados

Fase: Jornada 15 de la Liga MX

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX, TUDN y Canal 5

¿Cómo llega Cruz Azul a la Jornada 15 de la Liga MX vs Rayados?

Cruz Azul, equipo que dirige Nicolás Larcamón en el Apertura 2025 de la Liga MX, pelea por la cima del Apertura 2025.

Con marcador de 1-1, Cruz Azul sumó un punto en la cancha del Necaxa en la Jornada 14 de la Liga MX.

Cruz Azul se ubica en el cuarto lugar de la Liga MX con 29 puntos en su cuenta.

¿Cómo llega Rayados a la Jornada 15 de la Liga MX vs Cruz Azul?

Rayados se mantiene en la lucha por la cima de la competencia en el Apertura 2025 de la Liga MX.

En la Jornada 14 de la Liga MX, Rayados venció al FC Juárez para volver a la senda del triunfo en el torneo.

Con 30 puntos, Rayados está ubicado en la tercera posición de la Liga MX, empatado con América y sólo abajo de Toluca, líder del torneo.