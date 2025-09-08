Este domingo 7 de septiembre, Max Verstappen ganó el GP de Italia y los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, completaron el podio de la Fórmula 1.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la carrera fue cuando desde McLaren le pidieron a sus pilotos que intercambiaran posiciones, lo cual provocó la risa de Max Verstappen.

El cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1, no pudo ocultar su sorpresa ante la decisión de la escudería que tiene a sus dos pilotos peleando por el Campeonato Mundial.

Max Verstappen se burla de las polémicas decisiones de McLaren

Mientras Max Verstappen lideraba las últimas vueltas del GP de Italia, en McLaren sucedió un total desastre que perjudicó a sus dos pilotos.

Desde la radio, McLaren mandó la orden de que Lando Norris, quien en ese momento se mantenía por detrás de Max Verstappen, entrara a boxes para cambiar sus neumáticos.

Un error hizo que su parada en boxes durara 5.9 segundos, lo que provocó que saliera por detrás de Oscar Piastri, su compañero de equipo que actualmente lidera el Campeonato de Pilotos.

El equipo papaya mandó la orden para que Piastri le devolviera la posición a Norris, argumentando que fue un error de ellos. El australiano no tuvo de otra más que hacer caso.

Red Bull, pendiente de lo que sucedió con McLaren, notificó a Verstappen de lo sucedido y el tetracampeón del mundo respondió: “¡Ja! ¿Solo porque él (Lando Norris) tuvo una parada lenta?“.

Finalmente, Norris logró quedar por delante de su compañero y sumar puntos importantes en la lucha por el Campeonato Mundial de la F1.

Max Verstappen habla sobre la polémica decisión de McLaren

Tras la carrera, los pilotos tuvieron la tradicional conferencia de prensa en la que el principal tema a discutir fue la decisión de McLaren y no la victoria de Max Verstppen.

Un periodista pidió la opinión de Max Verstappen sobre los sucedido con McLaren y fiel a su estilo respondió: “Sé que quieren una respuesta divertida a eso, pero ese no es mi problema. Es mejor no hablar de ello”.

Además dejó claro que él “no lo habría hecho” y ya hubo una prueba de ello cuando en el GP de Brasil 2022, Red Bull le pidió que cediera la posición a Checo Pérez y el neerlandés se negó.