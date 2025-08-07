Fox Sports dejará de transmitir la Fórmula 1 a partir del próximo año 2026 y la competencia ahora se irá a una histórica televisora para ser vista gratis por todos los aficionados a las carreras.

Fox Sports y Grupo Lauman se quedarán sin los derechos de transmisión de la Fórmula 1, por lo que dicho deporte se suma a la lista de eventos deportivos que cambiaron de televisora como: la UEFA Champions League, UEFA Europa League y la Concachampions.

La mayoría de dichas competencias ahora pasarán a ser transmitidas por Fox Corporation a través de Tubi, sin embargo, en el caso de la Fórmula 1 pasará a una histórica televisora.

Se les va la Fórmula 1 a una histórica televisora y ahora será gratis

De acuerdo con varios reportes, a partir del año 2026, Televisa será la encargada de pasar los Grandes Premios de la Fórmula 1 en México, un movimiento que será histórico tanto para la empresa como para los fans de las carreras.

El conflicto entre la Fórmula 1 y Fox Sports se reveló durante el Gran Premio de Miami cuando los aficionados del deporte estallaron contra la empresa porque no transmitieron las prácticas libres y mucho menos la sprint qualy.

En esa ocasión, el periodista Ignacio “El Fantasma” Suárez, señaló que Fox Sports no pagó a tiempo la cantidad correspondiente a las seis carreras, que era superior a los 1.5 millones de dólares.

Tras dichas acusaciones, la empresa desmintió los rumores que aseguraban que había un adeudo: “Grupo Lauman informa que cumplió oportunamente las obligaciones contractuales relacionadas con los derechos de transmisión de la Fórmula 1, de acuerdo con los términos establecidos y considerando el calendario de días hábiles en México”.

¿Cuándo es el próximo Gran Premio de la Fórmula 1?

Pese a que se habla de que Televisa adquirirá los derechos de la Fórmula 1 para 2026, de momento, seguirán pasando por Fox Sports.

Por lo que el próximo Gran Premio de Países Bajos se llevará a cabo el 31 de agosto en punto de las 07:00 horas.