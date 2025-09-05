A pocos días del regreso de Checo Pérez a la parrilla de la Fórmula 1, el padre de Max Verstappen no dudó en responder con dureza a las declaraciones del papá del piloto mexicano.

La polémica surgió luego de que el padre de Checo Pérez asegurara que su hijo hizo que Max Verstappen se coronara campeón del mundo en la Fórmula 1.

Estas palabras encendieron la reacción de inmediato, generando un nuevo episodio de tensión entre ambas familias, que ha captado la atención de medios y aficionados.

Aunque ambos pilotos han expresado la buena relación que llevan fuera de las pistas, tal parece que no sucede lo mismo con sus padres.

¿Qué dijo el padre de Max Verstappen sobre el papá de Checo Pérez?

Jos Verstappen, padre de Max Verstappen, reaccionó con contundencia a los comentarios de Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez, que han generado revuelo en el mundo de la Fórmula 1.

La reacción del padre de Max Verstappen se produjo después de que las palabras del papá de Checo Pérez recorrieran medios internacionales y generaran un debate intenso entre fans y especialistas de la Fórmula 1.

“Qué cobarde es. Siempre le han dado el mismo material, pero tiene que pisar el acelerador”, escribió el progenitor de Max Verstappen, dejando claro su descontento por las declaraciones que vinculaban al piloto mexicano con el campeonato de su hijo.

Recordemos que en su paso por Red Bull, varios reportes señalaron que la escudería austriaca no le daba los mismos recursos a sus dos pilotos, sin embargo Jos Verstappen niega que eso haya sucedido.

Jos Verstappen, padre de Max Verstappen

¿Cómo le ha ido a Max Verstappen sin Checo Pérez en Red Bull?

Checo Pérez quedó fuera de Red Bull para la temporada 2025 de la Fórmula 1, sin embargo ni la escudería ni Max Verstappen han encontrado una mejora en el rendimiento del equipo.

Mientras Checo Pérez estuvo en Red Bull, el equipo sumó dos títulos de constructores. Por su parte, Max Verstappen resultó campeón del mundo durante los cuatro años del piloto mexicano.

En este 2025 la situación luce muy distinta, Oscar Piastri y Lando Norris son los favoritos para coronarse campeones, mientras que escuderías como McLaren, Mercedes y Ferrari superan a Red Bull en puntos.