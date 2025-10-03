En la fecha FIFA de septiembre, Lamine Yamal terminó con una lesión en el pubis tras jugar dos partidos con la Selección Española, algo que no cayó nada bien en el FC Barcelona y en particular al estratega Hansi Flick.

Y es que, de acuerdo al entrenador del FC Barcelona, en aquella ocasión Lamine Yamal tuvo que tomar analgésicos para mitigar el dolor y poder jugar con la Selección Española en ambos partidos, por lo que considera que no cuidaron al jugador..

Como producto de aquel esfuerzo, la joven promesa del Barça tuvo una lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas hasta el pasado domingo, cuando reapareció y dio una asistencia ante la Real Sociedad.

Pleito entre FC Barcelona y Selección Española por estado físico de Lamine Yamal continúa

Luego de aquella polémica en la que el FC Barcelona terminó molesto con la forma en la que manejaron a Lamine Yamal en la Selección Española, la polémica sigue en esta fecha FIFA de octubre.

Y es que, Luis de la Fuente, director técnico de la Selección Española, sí había convocado a Lamine Yamal para los encuentros ante Georgia y Bulgaria, pero de último momento el FC Barcelona reveló que estaba lesionado.

Enganchón tremendo de Luis de la Fuente con Joaquín Maroto en rueda de prensa.



"El riesgo siempre existe. Si Lamine Yamal juega en el Barça, ¿por qué no va a jugar con España?" pic.twitter.com/FjRSyfEEPg — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) October 3, 2025

De acuerdo a información compartida por el Diario Marca, el Barça solamente le había comunicado a la Real Federación Española de Futbol (RFEF) que el jugador había terminado muy fatigado y con molestias el partido por Champions League ante PSG.

DT de la Selección Española explota por lesión de Lamine Yamal con el FC Barcelona

Luego de que el FC Barcelona dio a conocer que Lamine Yamal recayó de su lesión en el pubis que comenzó en la pasada fecha FIFA con la Selección Española, se tuvo que bajar de la convocatoria para los próximos partidos.

Tras ser cuestionado sobre las lesiones que Lamine Yamal y Nico Williams tuvieron en la pasada convocatoria de España, el entrenador explotó contra el periodista que hizo la pregunta y aseguró que los jugadores siempre están en riesgo de sufrir lesiones.

Además, otro comunicador le preguntó a Luis de la Fuente su opinión sobre las declaraciones de Hansi Flick, a lo que respondió que esperaba más empatía de un técnico que ya ha dirigido una selección nacional.