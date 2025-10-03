El FC Barcelona no solo sufrió una derrota ante el PSG en la reciente jornada de Champions League, sino que además Lamine Yamal recayó en su lesión.

Lamine Yamal, una de las estrellas más importantes del FC Barcelona, quedó fuera nuevamente, sumando preocupación al equipo de cara a los próximos compromisos en LaLiga y la Champions League.

Los próximos encuentros serán determinantes para evaluar cómo la plantilla responde ante estas dificultades y si Lamine Yamal podrá reincorporarse pronto al equipo.

Lamine Yamal nuevamente baja tras enfrentar al PSG en la Champions League

A través de un comunicado compartido en las redes sociales del FC Barcelona, el equipo anunció que Lamine Yamal volvió a presentar molestias.

“Las molestias en el pubis que arrastra al jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG”, informó el FC Barcelona.

Debido a esta recaída, el joven talento español no podrá estar disponible para el próximo compromiso frente al Sevilla: “Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas”, detalló el comunicado.

El equipo deberá reorganizar su estrategia ofensiva mientras Yamal se recupera, buscando alternativas para cubrir la ausencia de una de sus piezas más importantes en la delantera.

Una de las buenas noticias es que se atraviesa la Fecha FIFA y esto le dará oportunidad al futbolista de trabajar en su recuperación, aunque también causará baja de la Selección de España.

Comunicado FC Barcelona (Captura de pantalla)

Las lesiones de Lamine Yamal con el FC Barcelona

A lo largo de sus cuatro temporadas con el primer equipo del FC Barcelona, Lamine Yamal ha enfrentado constantes problemas físicos que han limitado su participación.

Entre lesiones musculares y golpes, Lamine Yamal acumula alrededor de 115 días de baja, perdiéndose 15 partidos entre el FC Barcelona y la Selección Española.

Entre sus primeras ausencias destaca la lesión de otoño de 2022, que lo mantuvo fuera 32 días y le hizo perder cuatro partidos. En 2024, sufrió varias sobrecargas musculares y golpes leves que provocaron descansos entre 3 y 11 días.

También tuvo un golpe en el tobillo derecho que lo dejó fuera entre 3 y 4 semanas y obligó a una recuperación más cautelosa tras una recaída.

En la temporada 2025/26, Yamal ha lidiado con problemas recurrentes de pubalgia. Logró regresar para jugar contra la Real Sociedad y el PSG. Sin embargo, las molestias reaparecieron después del duelo europeo