A pesar de que en el terreno de juego todo marcha viento en popa para el FC Barcelona en los últimos meses, los escándalos extra cancha siguen presentes en el equipo y ahora un expresidente está siendo investigado por pagar comisiones millonarias en fichajes.

Este lunes se dio a conocer que el Juzgado de Instrucción número 16 de la ciudad condal citó a Josep Maria Bartomeu y a dos exdirectivos del FC Barcelona, a declarar debido a que están siendo investigados por pagar comisiones exageradas en fichajes durante su gestión.

Y es que, luego de que Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell pasaron por la presidencia del Barça, el equipo se sumió en una crisis financiera de la cual aún no termina de salir y con el paso del tiempo ha salido a la luz los malos manejos que tuvieron.

Josep Maria Bartomeu es investigado por pagar exageradas comisiones cuando fue presidente del FC Barcelona

De acuerdo a información compartida por El Mundo, el Juzgado de Instrucción número 16 de la Ciudad Condal citó a Josep Maria Bartomeu, Òscar Grau y José Ángel González Franco a declarar por una investigación tras anomalías en un informe económico.

Joan Laporta, actual presidente del FC Barcelona, fue quien ordenó a una agencia de detectives el realizar dicha investigación, en la cual habrían aparecido pagos millonarios por comisiones en fichajes realizados durante el tiempo que Bartomeu presidió al club.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y Xavi Hernández (LLUIS GENE / AFP)

El informe presentado por Joan Laporta asegura que al menos 30 millones de euros fueron los que Bartomeu pagó en las exageradas comisiones en los traspasos de jugadores como Antoine Griezmann o Malcom.

FC Barcelona anuncia renovación de una de sus jóvenes promesas

En medio de un nuevo escándalo extracancha, el FC Barcelona dio una buena noticia a sus aficionados, ya que reveló que extendieron el contrato de una de las joyas formadas en su cantera.

Marc Bernal, mediocampista español de solamente 18 años de edad, fue el jugador que renovó su contrato con el FC Barcelona hasta el 2029, por lo que estará otros 4 años vinculado al equipo.

Luego de haber sufrido una rotura de ligamento cruzado al iniciar la temporada pasada, el joven contención ya volvió a integrarse al primer equipo y este podría ser el curso en el irrumpa con los Culés.