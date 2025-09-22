Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona de solamente 18 años de edad, quedó en segundo lugar en la votación del Balón de Oro 2025 por detrás de Ousmane Dembélé y por delante de Vitinha.

A pesar de haber tenido un año de ensueño con el Barça y de haber logrado el triplete doméstico (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España) a Lamine Yamal no le alcanzó para ganar su primer Balón de Oro.

Sin embargo, tomando en cuenta las estadísticas del joven jugador del conjunto blaugrana, sin ningún problema pudo haber sido él quien se llevara el galardón que la revista France Football al mejor futbolista de la temporada.

Merecía el Balón de Oro: Los increíbles números de Lamine Yamal en la temporada 2024/2025

A pesar de su juventud, Lamine Yamal registró números de videojuego tanto con el FC Barcelona como con la selección de España e hizo méritos suficientes para haber ganado el Balón de Oro.

Con el Barça, Lamine Yamal disputó un total de 55 partidos en la temporada, en los cuales marcó 18 anotaciones y puso 25 asistencias, por lo que en total estuvo involucrado en 43 anotaciones del equipo.

Además, apareció en momentos cruciales para la temporada del cuadro culé, pues le marcó en el Clásico contra el Real Madrid, en LaLiga contra el Atlético de Madrid y apareció en Champions League cuando su equipo lo necesitaba.

Lamine Yamal no se marchó de la gala del Balón de Oro 2025 con las manos vacías

A pesar de que Lamine Yamal no pudo lograr la hazaña de convertirse en el futbolista más joven en ganar el Balón de Oro, si sumó un trofeo a su palmarés en la gala que se llevó a cabo en el Théâtre du Châtelet.

Y es que, por segundo año consecutivo, Lamine Yamal se llevó a casa el Trofeo Kopa que reconoce al mejor futbolista joven de la temporada y se convirtió en el primero en ganar dos veces este galardón.

A pesar de que Désiré Doué, joven revelación del PSG y Pau Cubarsí, defensa del FC Barcelona, también estaban entre los nominados para llevarse ese premio, el nuevo ‘10′ del Barça fue quien se lo llevó a casa.