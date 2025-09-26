Con solo 18 años de edad, Lamine Yamal se ha convertido en una de las figuras más mediáticas del futbol actual y el futbolista del FC Barcelona es consciente de ello, por lo que anunció a lo grande su regresó a las canchas luego de superar una lesión en el pubis.

Lamine Yamal se lesionó durante su concentración con la Selección de España en la pasada Fecha FIFA, por lo que causó baja los últimos cuatro partidos del FC Barcelona.

La buena noticia para el cuadro catalán es que su joya está de vuelta y podrá jugar el siguiente partido de LaLiga y lo más importante, será parte de la convocatoria para el partido de Champions League ante el vigente campeón, PSG.

“Como rey”, así anunció Lamine Yamal su regreso a las canchas tras superar su lesión

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Lamine Yamal anunció su vuelta a las canchas. El juvenil futbolista compartió una fotografía de un festejo de gol en la que simula colocarse una corona, acompañada del texto “Hey, estoy de regreso”.

La fotografía de Lamine Yamal en Instagram. (Instagram)

¿Cuándo volverá a jugar Lamine Yamal con el FC Barcelona?

Lamine Yamal está recuperado y podrá jugar con el FC Barcelona este mismo fin de semana, cuando los blaugranas enfrenten a la Real Sociedad como parte de la Jornada 7 de la temporada 2025-26 de LaLiga.

El encuentro FC Barcelona vs Real Sociedad se disputará el domingo 28 de septiembre en la cancha del Estadio Olímpico de Montjuic, casa provisional de los blaugranas en medio de las remodelaciones del Camp Nou.

Partido: FC Barcelona vs Real Sociedad

Fecha: Domingo 28 de septiembre

Hora: 10:30 a.m. (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Olímpico de Montjuic

Transmisión: Sky Sports

FC Barcelona recupera a Lamine Yamal, pero pierde a Joan García y Raphinha

FC Barcelona tendrá de vuelta a Lamine Yamal, pero perderá dos piezas clave para los siguientes partidos, pues reportó las lesiones del portero Joan García y de Raphinha.

“El jugador Joan García sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda”, indicó el comunicado del FC Barcelona y apuntó que el tiempo de recuperación será “de entre 4 y 6 semanas, dependiendo de su evolución”.

“Raphinha tiene una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo estimado de recuperación es de tres semanas”, indicó el parte médico del brasileño.

Con las bajas de García y Raphinha, el FC Barcelona encarará los siguientes partidos, entre los que se encuentra el esperado choque ante el PSG de Luis Enrique en Champions League.