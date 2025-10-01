La Fórmula 1 continúa su temporada 2025 con el GP de Singapur 2025; te decimos las fechas, horarios y dónde ver la carrera.

Después de la victoria de Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán, la Fórmula 1 volverá a encender motores en el Circuito Urbano Marina Bay del GP de Singapur 2025.

GP de Singapur 2025: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 se aleja de Europa con la carrera 18 de la temporada 2025, el GP de Singapur 2025, cuyas actividades inician el viernes 3 de octubre y terminan el domingo 5 de octubre.

GP de Singapur 2025: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

El GP de Singapur 2025 de la Fórmula 1 tendrá tres prácticas, la clasificación y la carrera principal.

A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de Singapur 2025.

Práctica Libre 1 | Viernes 3 de octubre | 3:30 de la mañana

Práctica Libre 2 | Viernes 3 de octubre | 7 de la mañana

Práctica Libre 3 | Sábado 20 de septiembre | 3:30 de la mañana

Clasificación carrera | Sábado 4 de octubre | 7 de la mañana

Carrera GP de Singapur 2025 | Domingo 5 de octubre | 6 de la mañana

GP de Singapur 2025: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

La transmisión del GP de Azerbaiyán 2025 será a través de la cadena Fox Sports en México, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).

Evento: GP de Singapur 2025

Fecha: Carrera el domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 6 de la mañana, tiempo del centro de México

Sede: Circuito Urbano Marina Bay

Transmisión: Fox Sports y F1TV

¿Cómo fue el GP de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1?

Max Verstappen ganó el GP de Azerbaiyán 2025, el domingo 21 de septiembre, superando a los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

Charles Leclerc ocupó el segundo lugar en el podio, detrás del ganador del GP de Azerbaiyán 2025, Max Verstappen.

Después llegaron Carlos Sainz, Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli en el GP de Azerbaiyán 2025.

Max Verstappen | Red Bull George Russell | Mercedes Carlos Sainz | Williams Andrea Kimi Antonelli | Mercedes Liam Lawson | Red Bull

¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 previo al GP de Singapur 2025?

Previo al GP de Singapur 2025, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está liderado por Oscar Piastri con 324 puntos, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.

Clasificación del campeonato de pilotos de Fórmula 1: