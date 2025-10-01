La Fórmula 1 continúa su temporada 2025 con el GP de Singapur 2025; te decimos las fechas, horarios y dónde ver la carrera.
Después de la victoria de Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán, la Fórmula 1 volverá a encender motores en el Circuito Urbano Marina Bay del GP de Singapur 2025.
GP de Singapur 2025: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1
La Fórmula 1 se aleja de Europa con la carrera 18 de la temporada 2025, el GP de Singapur 2025, cuyas actividades inician el viernes 3 de octubre y terminan el domingo 5 de octubre.
GP de Singapur 2025: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1
El GP de Singapur 2025 de la Fórmula 1 tendrá tres prácticas, la clasificación y la carrera principal.
A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de Singapur 2025.
- Práctica Libre 1 | Viernes 3 de octubre | 3:30 de la mañana
- Práctica Libre 2 | Viernes 3 de octubre | 7 de la mañana
- Práctica Libre 3 | Sábado 20 de septiembre | 3:30 de la mañana
- Clasificación carrera | Sábado 4 de octubre | 7 de la mañana
- Carrera GP de Singapur 2025 | Domingo 5 de octubre | 6 de la mañana
GP de Singapur 2025: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?
La transmisión del GP de Azerbaiyán 2025 será a través de la cadena Fox Sports en México, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).
- Evento: GP de Singapur 2025
- Fecha: Carrera el domingo 5 de octubre de 2025
- Horario: 6 de la mañana, tiempo del centro de México
- Sede: Circuito Urbano Marina Bay
- Transmisión: Fox Sports y F1TV
¿Cómo fue el GP de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1?
Max Verstappen ganó el GP de Azerbaiyán 2025, el domingo 21 de septiembre, superando a los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.
Charles Leclerc ocupó el segundo lugar en el podio, detrás del ganador del GP de Azerbaiyán 2025, Max Verstappen.
Después llegaron Carlos Sainz, Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli en el GP de Azerbaiyán 2025.
- Max Verstappen | Red Bull
- George Russell | Mercedes
- Carlos Sainz | Williams
- Andrea Kimi Antonelli | Mercedes
- Liam Lawson | Red Bull
¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 previo al GP de Singapur 2025?
Previo al GP de Singapur 2025, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está liderado por Oscar Piastri con 324 puntos, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.
Clasificación del campeonato de pilotos de Fórmula 1:
- Oscar Piastri (McLaren) | 324 puntos
- Lando Norris (McLaren) | 299 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) | 255 puntos
- George Russell (Mercedes) | 212 puntos
- Charles Lecrec (Ferrari) | 165 puntos