El Gran Premio de Singapur 2025 abrió su actividad con las prácticas libres, un espacio donde los equipos de la Fórmula 1 aprovecharon para poner a prueba configuraciones y estrategias antes de la clasificación.

Las primeras sesiones de prácticas del Gran Premio de Singapur 2025 fueron muy accidentadas, por lo que el tiempo en pista fue más corto de lo habitual en la Fórmula 1.

Más allá de esto, hubo resultados que sorprendieron a más de uno y que son un gran indicio de la carrera que nos espera en el circuito urbano de Marina Bay.

Gran Premio de Singapur 2025: Así fue la Práctica Libre 2 en la Fórmula 1

La segunda práctica libre en el Gran Premio de Singapur 2025 dejó un panorama más cercano a lo que se verá el fin de semana, con Oscar Piastri al frente tras una hora llena de interrupciones.

Isack Hadjar sorprendió al ubicarse en la segunda posición con los Racing Bulls en el segundo entrenamiento del Gran Premio de Singapur 2025, apenas detrás de Piastri, mientras que Max Verstappen y Fernando Alonso completaron el grupo de punta.

Más atrás, Lance Stroll y Lando Norris mantuvieron presencia en el top 10, aunque el británico no ocultó su molestia por radio tras una sesión que dejó más dudas que certezas en McLaren.

El entrenamiento no estuvo exento de incidentes. Dos banderas rojas marcaron pausas importantes, mientras que un roce inesperado en el pit lane entre Charles Leclerc y Lando Norris se convirtió en uno de los episodios más comentados del día.

Oscar out front! 👏



After an interrupted FP2 session, here's where all the drivers stood in the timesheets ⬇️#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/vkf3DcjjYM — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Gran Premio de Singapur 2025: Así fue la Práctica Libre 1 en la Fórmula 1

La primera sesión de prácticas libres en el Gran Premio de Singapur 2025 dejó un panorama interesante, con Fernando Alonso al frente en un inicio que pocos esperaban en este fin de semana en la Fórmula 1.

Detrás del veterano piloto español se posicionaron Charles Leclerc y Max Verstappen, quienes no pudieron superar lo hecho por el Aston Martin y completaron el top 3 de la primera aparición en el Gran Premio de Singapur 2025.

El tráfico y las condiciones del circuito, características habituales en Singapur, no impidieron que Oscar Piastri mostrara capacidad de reacción.

Tras un ligero contacto con la barrera, el australiano supo recuperar confianza y terminó por escalar posiciones, dejando atrás a su compañero Lando Norris en una disputa interna que se sigue de cerca por los fans.