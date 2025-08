La crisis de Fox Sports México no para. Otro periodista de renombre anunció su salida y parece ser que no será el único. Pero antes veamos qué pasa con el mítico canal.

Y es que se vayan muchos talentos de Fox Sports México, es consecuencia de muchas cosas que han sucedido en el canal deportivo, que alguna vez era de lo más vistos de México.

Desde finales de 2024, Fox Sports comenzó a perder derechos de diferentes deportes y ligas. Tenían la Premier League, la NFL, varios equipos de la Liga MX, entre otros.

De un momento a otro, estos eventos prohibieron su transmisión en el canal, por falta de pagos y grandes adeudos. Ahora, su principal fuente son sus programas y la Fórmula 1.

Sin embargo, la gente que sale a cuadro también se comienza a ir.

¡Sigue la crisis en Fox Sports México! Otro periodista anuncia su salida del canal

Como vimos, un periodista de Fox Sports México anunció su salida, debido a la crisis que atraviesa el canal. Esta vez se trata de Ricardo Sales.

El narrador llegó a Fox Sports México, en 2024, debido a que el canal había adquirido la Premier League y Ricardo Sales es el especialista en esa liga.

Sin embargo, la Premier League les quitó el derecho a transmitirla y se fue a Tubi. Debido a eso, Ricardo Sales se quedó sin poder narrar.

Así anunció su salida: "Hoy me despido de Fox Sports México. Fue poco tiempo, pero suficiente para aprender de grandes profesionales. Un año lleno de cambios que me obligaron a reinventarme y a ser mejor. Créanme que no es fácil encontrar un lugar donde crean en ti. Fox Sports fue ese lugar. ¡Gracias!"

Hoy me despido de @FOXSportsMX. Fue poco tiempo, pero suficiente para aprender de grandes profesionales. Un año lleno de cambios que me obligaron a reinventarme y a ser mejor.

— Ricardo Sales (@RicardoSalesE) August 1, 2025

¿Quién es Ricardo Sales? El periodista que anuncia su salida de Fox Sports

Parece que Ricardo Sales tiene una maldición que lo une y lo separa de la Premier League. Antes de llegar a Fox Sports México, estaba en Paramount+ para narrar esta liga y también perdieron los derechos.

Sin embargo, el periodista tiene una gran trayectoria como narrador, ha estado en Mundiales, Eurocopas, Copas América, pero se especializa en la Premier League.

Además estuvo muchos años en Sky Sports.