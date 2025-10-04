Este sábado 4 de octubre se vivió la clasificación del Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1, con lo que ya ha quedado definida la parrilla de salida para la carrera.

Aunque se esperaba que McLaren o Red Bull se quedaran con el mejor tiempo, la gran sorpresa la dio Mercedes con George Russell al obtener la pole position del Gran Premio de Singapur 2025.

Tras este resultado, la pelea por el Campeonato de Pilotos sigue su curso y los equipos deberán de evitar cometer errores que podrían costar muy caro.

⁠Formula 1 hoy: ¿Cómo quedó la clasificación para el Gran Premio de Singapur 2025?

George Russell volvió a brillar en el circuito de Marina Bay y se quedó con la pole position del Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1.

El piloto de Mercedes firmó una Q3 impecable, con dos vueltas que marcaron la diferencia frente a Max Verstappen y Oscar Piastri, quienes completaron el top tres de una clasificación del Gran Premio de Singapur 2025.

Ferrari no logró mantenerse en la pelea por la pole, quedando relegados al sexto y séptimo puesto, con Lewis Hamilton apenas una décima por delante de Charles Leclerc.

Entre las sorpresas de la jornada destacó Isack Hadjar, quien llevó su Racing Bulls al octavo lugar, superando expectativas en una sesión donde cada milésima contó.

Ollie Bearman también brilló con un noveno lugar para Haas, seguido por Fernando Alonso, que cerró el top 10 tras una clasificación exigente y sin margen de error.

Clasificación para el Gran Premio de Singapur 2025 (X: @F1)

Gran Premio de Singapur 2025: ¿Cuándo y a qué hora es la carrera de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Singapur 2025 de Fórmula 1 se llevará a cabo este domingo 5 de octubre en el Circuito Urbano Marina Bay, un trazado conocido por sus curvas técnicas y la exigencia física que impone a los pilotos.

La carrera dará inicio a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que los aficionados deberán madrugar para seguir cada vuelta del Gran Premio de Singapur 2025.