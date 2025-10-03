Por primera vez en la historia de la Fórmula 1, se declaró “peligro por calor” para el Gran Premio de Singapur 2025, debido a las altas temperaturas que se tienen pronosticadas para este fin de semana.

Este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Singapur 2025, pero como se espera que haya temperaturas desde los 31 hasta los 33 grados celsius, la Fórmula 1 activó el protocolo de peligro por calor.

Esto, luego de que en el Gran Premio de Qatar 2023 varios pilotos se sintieron mal por haber conducido a una alta temperatura y un alto grado de humedad en el circuito, además de que la temperatura al interior de los monoplaza aumenta exponencialmente.

Así funcionará el protocolo de peligro por calor en el Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1

La FIA, organismo rector de la Fórmula 1, fue la encargada de declarar peligro por calor para el Gran Premio de Singapur 2025, por lo que los pilotos podrán hacer uso de herramientas de refrigeración para combatir las altas temperaturas.

Una de las principales herramientas que podrán utilizar los pilotos de la Fórmula 1 para mitigar el calor al interior de su monoplaza en el Gran Premio de Singapur 2025 serán unos chalecos refrigerantes.

🚨 OFICIAL: La FIA decreta la alerta por calor extremo para el Gran Premio de Singapur



👉 Por tanto, los equipos deberán instalar el sistema de refrigeración en los monoplazas, cuyo peso es de 5kg.



👉 El uso del chaleco refrigerante de los pilotos en concreto es opcional, por… pic.twitter.com/fOr2jCbHOL — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) October 2, 2025

Dichos chalecos funcionan a través de una serie de tubos que circula líquido frío para que la temperatura de los pilotos se mantenga regulada. Quienes decidan no utilizar esta herramienta deberán de incluir otra en el vehículo para mitigar el calor al interior de la cabina.

Esto opinan los pilotos de la Fórmula 1 sobre las medidas para el Gran Premio de Singapur 2025

George Russell, piloto británico de Mercedes, es uno de los pocos que ha utilizado el chaleco refrigerante para combatir las altas temperaturas en otras carrera de la Fórmula 1 y podría ser de los que lo utilicen en el Gran Premio de Singapur 2025.

Carlos Sainz por otro lado cree poco probable que el chaleco soporte toda la carrera debido a que aún está en desarrollo, pero espera que le dure al menos una hora para combatir el calor.

AGOBIO 🔥 | La temperatura en Singapur estará arriba de los 30º por la noche. Supera el umbral permitido. La FIA autoriza el uso de chalecos refrigerantes. No son obligatorios. Quienes no lo usen deben agregar lastre de 0.5 kg. porque ese es el peso del dispositivo completo para… pic.twitter.com/bqSpvB2PZ6 — TELEMETRICO F1 | Adrian Puente - Oficial - (@TelemetricoF1) October 2, 2025

Además, recordó que fue él quien comenzó con la costumbre de tomar baños de hielo para bajar su temperaturas corporal previo a algunas de las competiciones donde habrá temperaturas y humedad elevadas y posteriormente varios siguieron sus pasos.