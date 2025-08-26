El pasado domingo 24 de agosto se disputó el Atlas vs América, partido en el que el Gato Ortiz volvió a meterse en el ojo de la polémica por sus decisiones con respecto a dicho juego.

El Gato Ortiz marcó dos penales para el América y de inmediato las redes sociales se encendieron para pedir que el silbante no vuelva a pitar un encuentro de las Águilas.

Pese a las múltiples críticas por su último encuentro, revelan que la FMF no tiene planes de congelarlo de los partidos del conjunto azulcrema.

Gato Ortiz seguirá pitándole al América; revelan que en la FMF no tienen planes de “congelarlo”

La última actuación del Gato Ortiz en el partido del América generó múltiples críticas de periodistas, ex árbitros y de aficionados pero a pesar de ello no lo vetarán de los juegos del cuadro azulcrema.

De acuerdo con el periodista deportivo René Tovar, para la Comisión de Árbitros el Gato Ortiz es uno de los mejores árbitros mexicanos por lo que no lo van a “congelar” de los juegos del América.

“Si alguien cree que el ‘Gato’ Ortiz pitó su último partido al América está MUY equivocado. Desde FMF me aseguran que el silbante es un buen árbitro y en la Comisión de Arbitraje no le hacen caso a PERCEPCIONES en el medio futbolístico” escribió René Tovar en su cuenta de X.

Si alguien cree que el ‘Gato’ Ortiz pitó su último partido al América está MUY equivocado. Desde FMF me asegura que el silbantes un buen árbitro y en la Comisión de Arbitraje no le hacen caso a PERCEPCIONES en el medio futbolïstico. #3enlabanca Informados están. — René Tovar (@Rene_Tovar) August 26, 2025

¿El América es el equipo al que más penales le ha marcado el Gato Ortiz?

Tras la reciente polémica en el Atlas vs América, de inmediato en redes sociales comenzaron a hacer el recuento de los penales que ha marcado el Gato Ortiz en la Liga MX.

Ortiz ha marcado siete penales a favor del América en los últimos seis partidos que le ha tocado pitar: ante Tigres, León, Cruz Azul, St. Louis, Tijuana y ahora Atlas donde marcó dos penales.

De acuerdo con 365scores, América y Santos son los equipos a los que más penales le ha marcado el Gato con 10, seguido de Puebla con 7, Chivas y Toluca con 6.