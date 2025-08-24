En el partido Rayados de Monterrey ante Necaxa, Sergio Canales destacó en la victoria de los regios al anotar un gol olímpico, mismo que representó el segundo que se logra en el Estadio BBVA dentro de la Liga MX.

Rayados de Monterrey mostró total superioridad ante Necaxa y la clara muestra ocurrió al minuto 21 cuando Sergio Canales apareció para cobrar un tiro de esquina y desde ahí mandó el balón al fondo de las redes, que significó el 2-0 a favor de los regios.

El mediocampista español aprovechó que el portero Ezequiel Unsaín se alejó de la línea de gol de la portería y que el defensor de los Rayos descuidó el poste más cercano, para mandar un potente disparo que sorprendió a todos en la jugada del partido.

Goles olímpicos en la Liga MX: Una a una las anotaciones que han caído desde el corner

El gol olímpico de Sergio Canales en el juego de Rayados de Monterrey vs Necaxa fue uno de los muchos que han ocurrido en la Liga MX, por lo que aquí te traemos una a una las anotaciones que han caído desde el corner en el futbol mexicano.

Maximiliano Meza

Fue en la Jornada 6 del Clausura 2019 cuando el argentino Maximiliano Meza, que jugaba para los Rayados de Monterrey, sorprendió a todos al anotar un gol olímpico contra Lobos BUAP. Dicho gol fue significativo ya que se convirtió en la primera anotación de ese estilo en el Estadio BBVA.

Deisy Ojeda

En la Liga MX Femenil, Deisy Ojeda, lateral del Querétaro, se unió al selecto grupo de jugadores que han anotado un gol olímpico. Durante el partido contra FC Juárez en enero 2024, cobró un tiro de esquina desde el lado izquierdo de la cancha al minuto 72, logrando una curva con el balón que fue imposible detener por la portera rival.

¡¡¡GOL OLÍMPICO 🎯⚽️!!!



El 1-1 para @GallosFemenil cayó con esta pincelada de Deisy Ojeda, un gol olímpico en el cierre del segundo tiempo 🤩



Belén Cruz

La jugadora de Tigres Femenil, Belén Cruz, también ha logrado la hazaña de anotar un gol olímpico en el futbol mexicano. En la Jornada 2 del Apertura 2023, la futbolista inauguró su cuota goleadora del torneo al efectuar un cobro de esquina de manera espectacular.

Felipe Ayala

El gol de Ayala ocurrió en la fecha 16 del Bicentenario 2010 ante Cruz Azul. Fue un tiro de esquina por la izquierda, el balón hizo una comba impresionante para meterse al segundo poste de Jesús Corona. La anotación significó el 2-0 en un partido que terminó 4-1 a favor de la Franja.

Otros jugadores que han anotado goles olímpicos en la Liga MX

Diversos jugadores de la Liga MX han anotado goles olímpicos en el futbol mexicano, lo que demuestra que existe un gran nivel en comparación con otros futbolistas.

Benjamín Galindo, Pavel Pardo, Eduardo Moses, Alberto Mariscal, Marco Antonio Sánchez Yacuta, José Manuel de la Torre, Rubén Omar Romano, Carlos Reinoso y Ricardo Ferretti, fueron otros de los jugadores que han anotado goles olímpicos en la Liga MX.