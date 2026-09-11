Jonathan Toache es conocido públicamente principalmente por ser el padre de Sofía Toache, modelo e influencer mexicana.

Su nombre cobró mayor relevancia por su relación con la familia del futbolista Edson Álvarez, quien fue pareja de su hija durante varios años.

¿Quién es Jonathan Toache?

Jonathan Toache, cuyo nombre aparece en documentos como Jessi Jonathan Toache Bedolla, es un empresario mexicano.

Su vida personal y trayectoria profesional han permanecido mayormente alejadas de los medios.

¿Cuántos años tiene Jonathan Toache?

No existe información pública sobre la fecha de nacimiento de Jonathan Toache.

¿Quién es la pareja de Jonathan Toache?

Diversas publicaciones han identificado a Margarita Caffarel como pareja de Jonathan Toache y madre de Sofía.

¿Qué signo zodiacal es Jonathan Toache?

El signo zodiacal de Jonathan Toache no está confirmado, debido a que su fecha de nacimiento no se encuentra documentada públicamente.

¿Quiénes son los hijos de Jonathan Toache?

Entre los hijos identificados públicamente de Jonathan Toache se encuentra la influencer Sofía Toache.

Sofía Toache (Instagram | Sofía Toache)

¿Qué estudió Jonathan Toache?

No hay información sobre los estudios o la formación académica de Jonathan Toache.

¿En qué ha trabajado Jonathan Toache?

Jonathan Toache ha sido relacionado con negocios inmobiliarios.

En años recientes, su nombre también apareció en una disputa con el productor Juan José López Ordóñez, quien afirmó haber realizado negocios inmobiliarios con él.

El productor también realizó diversos señalamientos relacionados con un supuesto adeudo, un documental sobre Edson Álvarez y un presunto secuestro.