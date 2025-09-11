Guillermo Ochoa sueña con jugar su sexto Mundial, pero para lograrlo necesitaba encontrar dónde jugar, así que será nuevo portero del AEL Limassol FC de Chipre; te decimos todo sobre ese equipo.

Javier Aguirre dejó claro que Memo Ochoa podría ser tomado en cuenta para estar en el Mundial 2026, solo si tiene equipo y mantiene ritmo en la cancha, así que a menos de un año del torneo, el arquero agarró trabajo.

Todo sobre el AEL Limassol FC, el nuevo equipo de Memo Ochoa en Chipre

El AEL Limassol FC es en nuevo equipo de Memo Ochoa, escuadra fundada el 4 de octubre de 1930 en la ciudad portuaria de Limassol, en Chipre.

El AEL Limassol es uno de los clubes más antiguos y tradicionales del futbol chipriota.

¿Cuántos títulos ha ganador el AEL Limassol, nuevo equipo de Memo Ochoa?

El AEL Limassol, nuevo equipo de Memo Ochoa, ha ganado 6 títulos de liga chipriota, 7 Copas de Chipre y 4 Supercopas, lo que lo convierte en uno de los grandes del país.

6 campeonatos de liga

7 copas de Chipre

4 supercopas

El palmarés europeo del nuevo equipo de Memo Ochoa

El AEL Limassol FC, nuevo equipo de Memo Ochoa, ha jugado en competiciones europeas, alcanzando la fase de grupos de la Europa League en la temporada 2012-13.

También ha disputado fases de clasificación de Champions League y Conference League, y ocupa el puesto 244 en el ranking de clubes UEFA, con un puntaje de 5807 de coeficiente europeo.

¿Dónde juega sus partidos el AEL Limassol FC?

El AEL Limassol FC, nuevo equipo de Memo Ochoa, juega sus partidos como local en el Alphamega Stadium, con una capacidad cercana a las 11 mil personas, lo que lo coloca como uno de los recintos más importantes de Chipre.

¿Qué otros deportes se practican bajo el nombre del AEL Limassol FC?

El nuevo equipo de Memo Ochoa, el AEL Limassol FC, no es solo futbol. Bajo su marca existe toda una una estructura multideportiva.

Además de futbol, el AEL Limassol FC incluye equipos de basquetbol, voleibol, futsal, e-sports, ciclismo, futbol americano, bolos y billar, lo que lo coloca como el club deportivo más grande de Chipre.