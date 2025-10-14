¿Regresan los partidos moleros? A pesar de que la Selección Mexicana se está preparando para el Mundial 2026, es un hecho que habrá una gira de partidos contra selecciones de Centroamérica.

Debido a que la Selección Mexicana será una de las anfitrionas del Mundial 2026, no tuvo que disputar clasificatorias y los directivos se han encargado de buscar rivales de alto calibre para que el equipo se ponga a punto.

En esta fecha FIFA, el Tri consiguió partidos contra Colombia y Ecuador, mientras que para la de octubre se jugará contra Paraguay y Venezuela. Sin embargo, para principios del próximo año se volvería a enfrentar a rivales de Centroamérica.

Selección Mexicana enfrentará a selecciones de Centroamérica de cara al Mundial 2026

Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dio a conocer que la Selección Mexicana realizará una gira de partidos en Centroamérica como parte de su preparación para el Mundial 2026.

Sin embargo, esta gira por Centroamérica no será en una fecha FIFA, sino que será una Selección Mexicana conformada por puros jugadores de la Liga MX y no estarán los que juegan en el extranjero.

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana. (David Leah)

“En enero estamos finalizando los arreglos que nos pidió Javier el tener partidos en Centroamérica, es decir quiere ir en condiciones difíciles, porque no nada más es jugar en México y en Estados Unidos…”, declaró.

¿La Selección Mexicana enfrentará a Francia y Portugal? Ivar Sisniega confirma partidos contra rivales europeos

Además de revelar que la Selección Mexicana tendrá partidos contra rivales de Centroamérica en enero como parte de su preparación para el Mundial 2026, Ivar Sisniega dio a conocer lo que se vendrá para la fecha FIFA de marzo.

Aunque no dio a conocer los nombres de las selecciones que se tienen contempladas para esas fechas, Ivar Sisniega confirmó que se tiene planeado que la Selección Mexicana enfrente a dos rivales europeos en dicho mes.

Y es que, desde hace algunas semanas, diversas fuentes filtraron que el Tri tiene contemplado enfrentar a Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca y también se podrían enfrentar a Francia en Estados Unidos.