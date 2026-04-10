A dos meses del inicio del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum, presidenta de México anunció que junto a Grupo Modelo se regalarán 500 boletos para los partidos del torneo de la FIFA que se jugarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Los ganadores del torneo Mundial Social que lanzó el Gobierno de México, serán los que reciban los 500 boletos para asistir a los partido del Mundial 2026.

Sheinbaum apuntó que, los ganadores serán desde los adultos mayores que participan en futbol sin correr hasta los jóvenes de 18 años, pero todos deben ser mayores de edad.

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¿Cómo se entregarán los 500 boletos para el Mundial 2026?

Claudia Sheinbaum adelantó que la entrega de 500 boletos para el Mundial 2026, a los ganadores del Mundial Social, se hará de manera transparente y en breve se darán a conocer.

Al respecto, el presidente de Grupo Modelo, Daniel Cocenzo, comentó tras su anuncio de inversión en México, uno de los ejes era contribuir al desarrollo social del país

Además de los 500 boletos para el Mundial 2026 que la empresa cervecera regalará, señaló que llevarán las actividades del torneo a través de pantallas móviles por todo México.

Finalmente, equiparán a 35 mil negocios locales para que puedan transmitir el Mundial 2026 en sus establecimientos.

Inicia la etapa final para regalar el boleto para el partido de inauguración del Mundial 2026

En cuanto al concurso lanzado para regalar el boleto asignado a la presidenta Claudia Sheinbaum para el partido inaugural del Mundial 2026, iniciará su etapa final para elegir a la ganadora.

Rommel Pacheco, presidente de la Conade comentó que está por iniciar la segunda etapa para elegir a la ganadora del boleto que la presidenta Claudia Sheinbaum cedió para asistir al partido México vs Sudáfrica.

Aproximadamente mil jóvenes entre 15 y 26 años llegaron a la etapa final en busca del boleto para el partido inaugural.