Los preparativos rumbo al Mundial 2026 presentan importantes avances en materia de conectividad móvil en México, con lo que se busca asegurar el acceso a internet durante el evento deportivo.

Esto será posible gracias a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual permite mejorar el rendimiento de los servicios de internet en situaciones de alta demanda como será el Mundial 2026, beneficiando a:

CDMX

Guadalajara

Monterrey

El internet será gratuito y de largo alcance durante el Mundial 2026 (Cortesía Turismo CDMX)

El internet será gratuito y de largo alcance durante el Mundial 2026

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que pondrá a disposición de los operadores de telefonía móvil un espectro radioeléctrico de manera temporal y completamente gratuito.

Esto quiere decir que durante las celebraciones del Mundial 2026, los puntos como acceso, gradas y zonas de alta concentración quedarán cubiertas para que nadie se quede incomunicado.

Dicha medida buscará evitar situaciones como las que ocurren en conciertos en el Zócalo, festivales o grandes concentraciones, cuando los servicios se saturan y es casi imposible realizar llamadas, acceder a internet o enviar mensajes.

Ahora, con esta medida, el Mundial 2026 estará cubierto gracias a las operaciones de los tres principales operadores de telefonía en México:

Telcel

AT&T

Aitán

Esto no quiere decir que solo los clientes de esas líneas serán beneficiados por el internet gratuito, pues el beneficio es para todos independientemente de la compañía telefónica.

Con estas acciones, México refrenda su compromiso de mejorar la experiencia de visitantes tanto nacionales como internacionales, para que cuenten con conectividad eficiente durante los partidos.