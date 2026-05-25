Inés Sainz cumplió su sueño de ver a Cruz Azul campeón de la Liga MX tras vencer a Pumas en Ciudad Universitaria, aunque lo celebró con el corazón dividido.

La comentarista deportiva reconoció su cariño por la afición universitaria, pero reafirmó su lealtad a la Máquina, que logró su décimo título con una remontada agónica.

Sainz compartió su emoción en redes sociales y ahora se prepara para la cobertura del Mundial 2026, consolidada como una de las figuras más influyentes del periodismo deportivo.

Con el corazón dividido, Inés Sainz celebra que Cruz Azul fue campeón

Antes de la final entre Pumas vs Cruz Azul, Inés Sainz mostró su felicidad de estar en el estadio de Ciudad Universitaria para presenciar un partido de futbol decisivo.

Aunque manifestó un cariño especial por el equipo de los Pumas y su apasionada afición, Inés Sainz reconoció que su verdadera lealtad pertenece al club Cruz Azul.

Es por ello que deseaba ver que Cruz Azul obtenía su décimo campeonato.

Inés Sainz cumplió su sueño con Cruz Azul campeón (@inessainz01 / Instagram )

Tras un duelo intenso, Inés Sainz cumplió su sueño de ver a Cruz Azul campeón y lo celebró en las redes sociales.

Luego de la final del futbol mexicano, Inés Sainz se prepara para la cobertura del Mundial 2026, y es que se ha convertido en una de las figuras más influyentes en el deporte.

La comentarista deportiva se ha destacado por su trabajo al conseguir entrevistas exclusivas con las máximas figuras del deporte mundial.

Inés Sainz cumplió su sueño con Cruz Azul campeón (@inessainz01 / Instagram )

Así se vivió la final entre Cruz Azul vs Pumas

Cruz Azul ganó en la final de vuelta del torneo Clausura 2026, donde la “Máquina” consiguió su décimo campeonato de la Liga MX.

A pesar de que los universitarios tomaron la ventaja inicial con un gol de Robert Morales, un autogol de Rubén Duarte y un tanto agónico de Rodolfo Rotondi en el tiempo de compensación, sellaron la remontada por 1-2.

La final de la Liga MX estuvo marcada por la lluvia, lesiones y expulsiones en el equipo local.

Luego de que Cruz Azul se convirtió en campeón, los aficionados se preparan para el Mundial 2026 donde esperan que México haga un gran papel.