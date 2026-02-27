El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA aterrizó el viernes 27 de febrero de 2026 en México, iniciando una gira nacional que encenderá la pasión rumbo al Mundial de 2026.

Esto significa algo muy sencillo y muy poderoso: el Mundial llegará a la gente. El trofeo viajará por todo México y cuando el futbol une, transforma. Gabriela Cuevas, representante del Mundial en México

Copa del Mundo llega al AIFA para iniciar gira por México, sede del Mundial 2026

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA llegó este viernes a México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, marcando el inicio de su gira nacional previa al Mundial de 2026.

La visita del Trofeo del Mundial, que rara vez sale del museo de la FIFA en Suiza, desató expectativa entre aficionados y autoridades.

A la recepción asistieron figuras clave como Juan Ramón de la Fuente, Delfina Gómez, la representante del Mundial en México Gabriela Cuevas y la leyenda del futbol Hugo Sánchez, quienes destacaron al futbol como un símbolo de unidad y esperanza.

También estuvieron presentes Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos; Susan Pereverzoff, ministra consejera de Asuntos Políticos de Canadá; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial; Louis Balat, presidente de Coca Cola México; Jurgen Mainka, director ejecutivo de la FIFA en México; y Mikel Arriola, comisionado de la FMF.

Presentada por Coca-Cola, la Copa recorrerá 10 ciudades del país, siendo Guadalajara la primera parada.

El recorrido busca acercar el trofeo a los aficionados y encender la pasión rumbo al Mundial de 2026, que arrancará el 11 de junio en México.