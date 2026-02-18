Gabriela Cuevas celebra aprobación de monedas del Mundial 2026 por parte del Senado.

México sigue preparándose para el Mundial 2026 de la FIFA y por ello se anunció un proyecto con monedas del evento futbolístico.

Así celebró Gabriela Cuevas aprobación de las monedas del Mundial 2026

Mediante sus redes sociales, Gabriela Cuevas festejó la aprobación de las monedas del Mundial 2026.

La representante de México para el Mundial FIFA 2026 compartió un clip con la aprobación del Senado, con 94 votos a favor, de las tres monedas conmemorativas.

Además, Gabriela Cuevas destacó que las monedas “celebran mucho más que un torneo” al representar el orgullo de México por ser sede mundialista nuevamente.

Gabriela Cuevas también aseguró que el Mundial 2026 de la FIFA no solo se vive en los estadio, sino que se “guarda y atesora.”

“¡Gran noticia rumbo al 2026! El @senadomexicano aprobó el proyecto para crear tres monedas conmemorativas de la @FIFAWorldCup, que organizamos junto con Estados Unidos y Canadá. Estas monedas celebran mucho más que un torneo: representan el orgullo de ser sede, la pasión que nos une como país y el legado que estamos construyendo hacia el 2026. El 2026 será histórico para México… y ahora también quedará grabado en piezas que podremos conservar toda la vida y que sin duda, serán parte de la memoria colectiva de todos y todas. Porque el Mundial no solo se vive en los estadios… también se guarda y atesora para siempre.” Gabriela Cuevas

Gabriela Cuevas celebra aprobación de monedas del Mundial 2026 (@senadomexicano)

Las monedas del Mundial 2026 tendrán diferentes materiales y valores:

Moneda de plata pura: su valor nominal será de 10 pesos

Moneda bimetálica: su valor nominal será de 20 pesos

Moneda de oro puro: su valor nominal será 25 pesos

Respecto a las características de las monedas conmemorativas del Mundial 2026, estas contarán con:

Anverso: Se presenta el Escudo Nacional con un relieve escultórico y la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”

Reverso: Se presenta un diseño con motivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los derechos patrimoniales, de autor y de acuñación de las tres monedas del Mundial 2026 pertenecerán al Banco de México.