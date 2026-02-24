“México volverá a hacer historia”, escribe Gabriela Cuevas en un mensaje en X rumbo al Mundial 2026.

A tan solo 108 días de la Mundial 2026 de la FIFA, Gabriela Cuevas reconoció la importancia que tendrá la justa futbolística en nuestro país.

A través de su cuenta de redes sociales, Gabriela Cuevas mandó un mensaje y promesa para los mexicanos.

“México volverá a hacer historia, el 11 de junio inauguraremos la tercera Copa Mundial de la FIFA en nuestro país.” Gabriela Cuevas

La representante de México para el Mundial FIFA 2026 mostró su entusiasmo por la justa futbolística que también organizan Canadá y Estados Unidos.

En especial porque México acumulará su tercer Mundial FIFA, luego de organizar dos copas en 1970 y 1986.

Tanto en redes sociales como en entrevistas, Gabriela Cuevas ha destacado la importancia del Mundial 2026 para México, pues lo califica como un evento que transformará generaciones.

Será el próximo 11 de junio cuando México juegue contra Sudáfrica en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) ante 83 mil espectadores.

El combinado tricolor jugará dos tres partidos de la fase de grupos en la CDMX, el primero y el tercero de la zona del Grupo A.

Mientras que el encuentro restante se disputará en Guadalajara.