Guillermo Ochoa cumplió el sueño de jugar en su sexto Mundial este jueves 14 de junio en la victoria de México ante Chequia, y Javier Aguirre no dudó en reconocer que el portero es legendario.

“Contento por Memo Ochoa porque es una leyenda del fútbol mundial y es mexicano” Javier Aguirre, DT de México

Javier Aguirre, satisfecho por el momento que vivió Memo Ochoa, destacó al portero mexicano por la actitud que muestra en la Selección Mexicana.

“Lo veo mejor que nunca (a Memo Ochoa), no para animando a sus compañeros” Javier Aguirre, DT de México

¿Cómo fue el debut de Memo Ochoa en el Mundial 2026?

Se jugaba el minuto 77 del partido México vs Chequia cuando Javier Aguirre decidió mandar a la cancha a Memo Ochoa, quien en su sexto Mundial, volvió a ver acción sumando minutos en cuatro ediciones en la historia del torneo.

Guillermo Ochoa estuvo presente en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y ahora en la edición 2026.

Si bien no tuvo actividad en todos los partidos de sus primeras convocatorias, su presencia en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo lo coloca junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un grupo muy exclusivo.

Memo Ochoa celebra con Javier Aguirre en el Mundial 2026 (Fernando Llano / AP Photo/Fernando Llano)

¿Volverá a jugar Memo Ochoa en el Mundial 2026?

Tras el partido, el propio Guillermo Ochoa aceptó que para jugar en el Mundial 2026 todo se acomodó a su favor.

Con el partido resuelto para México, Ochoa entró a la cancha en lugar del Tala Rangel, pero será complicado que vuelva a tener acción en otro partido.

Sin embargo, el destino puede marcar otra ruta, y en el futbol hay imponderables que suelen cambiar las cosas en los Mundiales.