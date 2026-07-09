Armando “La Hormiga” González es un futbolista disciplinado y, aunque ya tiene un Mundial en su curriculum deportivo, no deja de lado sus estudios universitarios en la Universidad Anáhuac.

¿Qué estudia La Hormiga González? El jugador de Chivas estudia la Licenciatura en Deporte y Bienestar en la Universidad Anáhuac, aunque se desconoce en qué semestre se encuentra.

La decisión de hacerlo en linea se debe a que continua con sus actividades como futbolista profesional y con su objetivo de llevar al fútbol europeo.

¿Cuánto tiempo dura la carrera de Hormiga Gonzalez?

De acuerdo con Anáhuac online, la Licenciatura en Deporte y Bienestar cuenta con un programa total de 39 asignaturas que se cursan en tres años.

Su campo de trabajo abarca a desde el entrenamiento de atletas de alto rendimiento; prevención de enfermedades en hospitales y centros de salud públicos y privados; y más.

¿Cuánto paga la Hormiga González por su carrera en la Universidad Anáhuac?

Los costos de la Licenciatura en Deporte y Bienestar de la Universidad Anáhuac no son públicos.

Existen reportes de carreras similares como la de Dirección del Deporte, que se da de manera presencial en el Campus Norte de la Universidad Anáhuac.

El costo del semestre rondaría los 195 mil pesos semestrales, así como 36 mil 780 pesos de inscripción, no obstante que el sistema en línea suele tener un menor costo.

Familia de La Hormiga lo acompaña en sus objetivos deportivos

El papá de La Hormiga, el también futbolista Luis Armando González Bejarano, ha destacado la disciplina de su hijo aunque fue un “niño rebelde”.

Además, también ha destacado su mentalidad profesional a fin de buscar su meta de jugar en el futbol europeo.

En el pasado, su familia y él mismo han destacado que el futbolista de 23 años no toma refresco, tampoco ha probado alcohol o tabaco porque tiene claro su objetivo deportivo.

Su padre ha señalado que tiene una situación económica de no despilfarro ni lujos y que es un joven estudioso que hace tarea mientras otros futbolistas se van de fiesta tras sus triunfos.