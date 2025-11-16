A siete meses del Mundial 2026, parece que la paciencia de la afición mexicana se terminó. La gente explotó contra Javier Aguirre en el partido donde el Tricolor empató sin goles ante Paraguay en el Territorio Santos Modelo y cerca del final, desde las tribunas vino el grito de “fuera Vasco” que dejó en evidencia el enfado de la gente al ver como el combinado nacional sumó su quinto partido consecutivo sin conocer la victoria.

El TSM lució lleno, como hacía mucho tiempo no se le veía; sin embargo, la inoperancia de la Selección Mexicana terminó por generar la explosión de la afición que primero arremetió contra el Tala Rángel con el grito homofóbico en sus despejes y posteriormente, dirigieron su enfado hacia Javier Aguirre, quien tuvo que escuchar como los 30 mil espectadores empezaron a corear el “fuera Vasco” al unísono.

Ahora, tanto el Vasco Aguirre como la Selección Mexicana deberán dar rápidamente la vuelta a la página para enfocarse en el partido amistoso en contra de Paraguay que sostendrán el próximo martes 18 de noviembre, en San Antonio, Texas.

Los cinco partidos sin ganar de la Selección Mexicana del Vasco Aguirre

La afición exhibió su molestia, pero también su preocupación al exigir la salida del Vasco Aguirre de la Selección Mexicana. Y es que, con el empate sin goles ante Uruguay, el Tricolor llegó a cinco partidos consecutivos sin ganar, lo cual resulta alarmante si se considera que ya solamente queda una Fecha FIFA antes de la Copa del Mundo.

La última vez que la Selección Mexicana del Vasco Aguirre ganó fue en contra de Estados Unidos en la final de la Copa Oro el pasado 6 de julio. Después de eso, vinieron cinco partidos sin ganar; empates 0-0 y 2-2 contra Japón y Corea del Sur, respectivamente, luego fueron goleados 4-0 por Colombia, empataron a uno con Ecuador e igualaron sin goles con Uruguay.

Ahora, para cerrar la actividad de este 2025, México jugará el próximo martes 18 de noviembre en contra de Paraguay en San Antonio, Texas, donde buscarán terminar con esta racha de resultados negativa antes del año mundialista.

La gente en la Comarca termina caliente con el entrenador del Tri. Se escucha el "¡Fuera Vasco!" desde las gradas. pic.twitter.com/wY4fwNRXH8 — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) November 16, 2025

Los posibles rivales para la Selección Mexicana antes del Mundial

Si bien, todavía no hay confirmación sobre la mayoría de los partidos que tendrá la Selección Mexicana antes del Mundial, se tiene presupuestado el choque contra Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca en marzo del 2026 y en ese mismo mes, la Federación Mexicana de Futbol espera que Bélgica sea el otro oponente del Tricolor, por lo que trabajan para cerrar ese compromiso.

Se ha hablado que en el mes de enero habrá un par de encuentros de la Selección Mexicana frente a clubes centroamericanos para iniciar con la preparación en el año del Mundial; sin embargo, todavía no se ha oficializado la gira por esta región del continente.

Finalmente, se ha hablado de Argentina como uno de los últimos oponentes de México para los días previos al comienzo de la Copa del Mundo, pero hasta ahora, han sido meras especulaciones.