Los Rayos del Necaxa parece que han hecho un buen negocio con los jugadores que llegan a su plantilla, pues luego de volverse figuras, el club los vende en cantidades millonarias a otros equipos de la Liga MX.

Y es que durante el mercado invernal rumbo al Clausura 2026, el Necaxa se embolsó millones con la venta de varios de sus jugadores, lo que demuestra que la directiva de Aguascalientes ha hecho su trabajo.

Fue entre el Clausura y el Apertura 2024 que los Rayos supieron hacer una buena cosecha de fichajes que maduraron y se convirtieron en ventas increíbles para el club, por lo que parece que el equipo ya es un auténtico experto en hacer negocios.

¿Negocio o futbol? Los millones que se embolsó Necaxa en el mercado de fichajes

Pavel Pérez, Díber Cambindo, Tomás Jacob, Agustín Palavecino y José Paradela, han sido los jugadores que le han dado frutos al Necaxa en cuanto a ventas se refiere, pues gracias a sus grandes actuaciones con el club de Aguascalientes, los Rayos han podido sacarles jugo.

Dos de esas ventas han sido para Cruz Azul, añadiendo que Nicolás Larcamón también formó parte de Necaxa antes de firmar con el conjunto de La Máquina:

José Paradela | 11.2 Millones de dólares | Cruz Azul

Palavecino | 5.5 Millones de dólares | Cruz Azul

Tomás Jacob | 5 Millones de dólares | Atlanta

Diber Cambindo | 3.9 Millones de dólares| León

Pável Pérez | 3.9 Millones de dólares | Toluca

Nicolás Larcamón | 2.5 Millones de dólares | Cruz Azul

¿Cómo inició Necaxa el Clausura 2026 sin sus grandes figuras de la Liga MX?

Necaxa inició con el pie derecho el Clausura 2026 de la Liga MX, esto, pese a ya no contar con las grandes figuras antes mencionadas.

Necaxa venció a Santos Laguna por 1-3 en la Comarca Lagunera para quedarse con el liderato del torneo del futbol mexicano.