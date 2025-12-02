Sí, ver futbol en México es muy confuso, hay muchas plataformas de streaming que tienen diferentes ligas. Caliente TV nació hace menos de un año, y ha crecido rápidamente, sin embargo, ya desapareció y ahora se llamará Fox One.

Así es, muy poco duró la vida de Caliente TV, y mucho se debe a la caída de Fox Sports México, que no se debe confundir con el nuevo Fox One.

Vamos paso a paso. En el 2024, le salieron muchos problemas a Fox Sports México, el canal que todos conocemos y tiene muchos años. Resulta que le quitaron la Premier League, la Liga MX y muchos otros.

Esto lo aprovechó Caliente TV y se hizo de la Liga de Inglaterra, y de algunos equipos mexicanos. Pero, apareció otro personaje en esta historia.

¿Qué pasó con Caliente TV? Ya desapareció la marca y ahora es Fox One

Cuando Fox Sports México perdió todos los eventos deportivos, llegó Tubi, una plataforma gratuita. También desapareció rápidamente, pero le dio la entrada a Fox (Estados Unidos) a México.

Este Fox, comenzó a adquirir ligas y equipos y le puso el ojo a Caliente TV. Lo compró y ahora es una plataforma con una gran oferta en futbol y otros deportes.

A partir de ahora, Caliente TV deja de estar en las tiendas de aplicaciones de Android, iOS, televisiones y todos los dispositivos. Ya que ahora se llama Fox One y es gratis en su descarga, pero no en su contenido.

¿Cuánto cuesta Fox One? Los usuarios de Caliente TV mantienen su suscripción

Fox One ya se podía ver en plataformas de tercero. Por ejemplo si tiene Prime Video, puede contratar el ‘canal’ por 175 pesos al mes, pero ahora, ya aparece como una aplicación independiente.

Si ya tenía Caliente TV, no hay ningún problema y se va a actualizar automáticamente. No tiene que hacer más.

Este es el catálogo de Fox One: