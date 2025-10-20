Max Verstappen, vigente campeón de la Fórmula 1 y piloto de Red Bull Racing, no podrá estar en el inicio del GP de México, algo que ha causado preocupación entre los fans que asistirán este fin de semana al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Luego de haber ganado el GP de Estados Unidos, Max Verstappen acortó distancias en la tabla del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, por lo que el GP de México será vital en su búsqueda por acercarse aún más a los pilotos de McLaren.

Sin embargo, recientemente se reveló que el piloto neerlandés se perderá el inicio del Gran Premio de nuestro país, aunque su presencia para el resto del fin de semana sí está confirmada.

Max Verstappen no estará en el inicio del GP de México por insólito motivo

Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, dio a conocer que Max Verstappen no estará en la primera sesión de prácticas libres para el GP de México, las cuales están programadas para llevarse a cabo el viernes 24 de junio a las 12:30.

¿El motivo? Será Arvid Lindblad, piloto británico de solamente 18 años de edad y perteneciente al Red Bull Junior Team, quien ocupará el lugar de Max Verstappen en la primera sesión de prácticas libres del GP de México.

Esto debido a que el reglamento de la Fórmula 1 les exige a las escuderías que dejen que un piloto debutante utilice su monoplaza en al menos dos fines de semana. El neerlandés ya había cedido su vehículo en el GP de Bahrein al japonés Ayumu Iwasa.

Max Verstappen buscará continuar su dominio en el GP de México

Luego de haber dado un golpe de autoridad al ganar el GP de Estados Unidos, Max Verstappen se acercó a Lando Norris y Oscar Piastri en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 y el GP de México será vital en la lucha por el título.

Aunado a eso, el GP de México trae gratos recuerdos para Max Verstappen, pues el piloto neerlandés de Red Bull Racing se ha proclamado ganador en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 5 de las últimas 9 ediciones.

El último piloto en haber ganado el Gran Premio de México fue Carlos Sainz, quien hoy en día está en Williams Racing luego de su salida de Ferrari debido a que a dicha escudería llegó Lewis Hamilton.