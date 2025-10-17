La actividad del Gran Premio de Estados Unidos 2025 de Fórmula 1 comenzó este viernes 17 de octubre con la primera y única práctica libre del fin de semana.

Los equipos de la Fórmula 1 aprovecharon la sesión para ajustar sus monoplazas y probar diferentes configuraciones en el Gran Premio de Estados Unidos 2025.

A diferencia de otros fines de semana en la categoría, no habrá más prácticas libres, pues se tiene programada una carrera sprint con su respectiva clasificación.

Gran Premio de Estados Unidos 2025: ¿Cómo quedó la práctica libre de la Fórmula 1?

La primera y única práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos 2025 dejó a Lando Norris como el piloto más rápido de este viernes por la mañana.

El británico de McLaren marcó el ritmo, mientras Nico Hulkenberg y Oscar Piastri completaron los primeros tres lugares de la tabla de tiempos de la práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos 2025.

Fernando Alonso logró un cuarto puesto sólido, superando a Max Verstappen, mientras Alex Albon, George Russell, Lewis Hamilton, Isack Hadjar y Ollie Bearman completaron el top 10.

Uno de los puntos destacados fue el bajo rendimiento de Charles Leclerc, quien terminó último con su Ferrari, sin embargo, podría recuperarse en la clasificación para la carrera sprint.

Resultados de la práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos (X: @F1)

Gran Premio de Estados Unidos 2025: ¿Cuándo y a qué hora es la carrera de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Estados Unidos 2025 de Fórmula 1 tiene un calendario cargado de acción para el fin de semana.

Este Gran Premio de Estados Unidos 2025 trae consigo una nueva carrera sprint con la que se dará un pequeño adelanto de lo que se podría ver el domingo.

Finalmente, la carrera principal del Gran Premio se llevará a cabo el domingo 19 de octubre a las 13:00 horas, cerrando un fin de semana intenso en el Circuito de las Américas.

Viernes 17 de octubre:

Clasificación Sprint | 15:30 horas (Centro de México)

Sábado 18 de octubre:

Carrera Sprint | 11: 00 horas (Centro de México)

Clasificación | 15:00 horas (Centro de México)

Domingo 19 de octubre: