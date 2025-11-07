El Gran Premio de Brasil 2025 arrancó con una sola práctica libre, debido al formato Sprint que dominará el fin de semana de la Fórmula 1.

La práctica libre del Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1 se vivió con intensidad, pues los equipos tenían poco tiempo para probar sus estrategias.

Los pilotos aprovecharon para probar neumáticos y cargas aerodinámicas bajo las condiciones cambiantes que caracterizan el circuito de Interlagos.

Formula 1: ¿Como quedó la práctica libre del Gran Premio de Brasil 2025?

Lando Norris sigue en buen momento tras su victoria en el GP de México, pues en la práctica libre del Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1 logró ser el piloto más rápido.

El top 3 de la práctica libre del Gran Premio de Brasil 2025 fue completado por su compañero en McLaren, Oscar Piastri, y Nico Hülkenberg con un gran desempeño a bordo de su Kick Sauber.

El inicio de la jornada no estuvo exento de incidentes, pues Yuki Tsunoda se fue contra el muro en las primeras vueltas y quedó fuera de la práctica.

Max Verstappen tuvo problemas al igual que su compañero de equipo, sin embargo, la experiencia del cuatro veces campeón del mundo hizo que pudiera controlar el monoplaza.

De esta manera, los equipos se tendrán que preparar para lo que sigue en la actividad del Autódromo José Carlos Pace ubicado en Interlagos.

FP1 CLASSIFICATION



The full rundown from the only practice session of the weekend 👇#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/UXbgTZNiPq — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

Formula 1: ¿Cuál es la agenda del Gran Premio de Brasil 2025?

La práctica libre del Gran Premio de Brasil 2025 ha marcado el inicio de un fin de semana con mucha actividad en la Fórmula 1.

Tras los resultados de la sesión, equipos y pilotos de la Fórmula 1 se tendrán que preparar para la clasificación de la carrera sprint.

Para el sábado 8 de noviembre está programada la carrera sprint y la clasificación para la carrera principal que se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre.

Horarios del Gran Premio de Brasil 2025: