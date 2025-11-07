La Fórmula 1 vivió una jornada movida en Interlagos con la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025.

Las diferencias fueron mínimas entre los primeros puestos, mostrando una parrilla muy cerrada de cara a la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1.

La sprint servirá como antesala para la carrera principal del domingo y ofrecerá una lectura clara de qué equipos llegan mejor preparados al cierre de la temporada.

Fórmula 1: ¿Cómo quedó la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025?

Tras dominar la práctica libre del Gran Premio de Brasil 2025, Lando Norris también logró la pole position para la carrera sprint de la Fórmula 1.

El piloto de McLaren ha sido el más rápido de este viernes en el Gran Premio de Brasil 2025, seguido por Kimi Antonelli y su compañero Oscar Piastri.

La sorpresa fue Fernando Alonso, quien logró colarse hasta la Q3 y obtener el quinto lugar con su Aston Martin.

Max Verstappen enfrentó complicaciones con su Red Bull con el que solo pudo llegar hasta la sexta posición y tendrá que remontar posiciones si quiere ganar la carrera sprint.

Fórmula 1: ¿Cuál es la agenda del Gran Premio de Brasil 2025?

El Gran Premio de Brasil 2025 tendrá una agenda compacta y cargada de actividad en el circuito de Interlagos.

La acción inicia el sábado 8 de noviembre a las 08:00 horas (tiempo de México) con la sprint del Gran Premio de Brasil 2025, una carrera corta que no solo otorga puntos, sino que también permitirá ajustar el ritmo real de cada monoplaza.

Ese mismo día, a las 12:00 horas, se llevará a cabo la clasificación que definirá la parrilla para el domingo, con condiciones que podrían variar según el clima característico de São Paulo.

Finalmente, la carrera principal se disputará el domingo 9 de noviembre a las 11:00 horas (tiempo de México).

Horarios del Gran Premio de Brasil 2025: