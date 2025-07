Luego de ganar en Iowa y sumar 100 carreras en su trayectoria como piloto de IndyCar, Pato O’Ward habló en una entrevista sobre la posibilidad de llegar a la Fórmula 1.

Aunque ha participado en las Prácticas Libres de diferentes Grandes Premios de la Fórmula 1, la realidad es que Pato O’Ward solo ha ocupado el rol de piloto de reserva de McLaren.

Ahora, el piloto mexicano se ha sincerado y revela que tan factible o no es su llegada al Gran Circo con alguno de las escuderías que conforman la parrilla.

¿Qué dijo Pato O’Ward sobre una posible llegada a la Fórmula 1?

Con el posible regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1, se le preguntó a Pato O’Ward sobre la posibilidad de tener a dos pilotos mexicanos en la parrilla, sin embargo su respuesta no fue la que muchos fans esperaban.

“La Fórmula 1 está cerrado por el momento. No ha habido ni una plática en lo de Fórmula 1″, explicó Pato O’Ward en entrevista para ESPN.

El piloto regio sabe que con las destacadas actuaciones de Oscar Piastri y Lando Norris en McLaren, es muy difícil encontrar un lugar: “No hay espacio para mí en McLaren. En otros equipos, pues realmente no voltean hacia acá (IndyCar) a buscar sus próximos pollitos”.

Además, destacó que el factor de la edad también juega: “Ya no soy un chamaco de 20 años, ya tengo 26. Esa puerta naturalmente se va cerrando cada vez más por la edad".

“Si llega una buena opción no le puedes decir que no, aunque no sepas cómo vaya a caer el futuro ahí”, dejando entreabierta la posibilidad de llegar al Gran Circo.

¿Pato O’Ward correrá en México con la IndyCar?

Luego de explicar su panorama para llegar a la Fórmula 1, Pato O’Ward habló sobre la posibilidad de tener una carrera de IndyCar en México.

Tras el éxito que ha tenido la Fórmula 1 con Checo Pérez y la reciente visita de la NASCAR Cup Series con Daniel Suárez, Pato O’Ward también quiere tener su propia carrera en casa.

“Se ve prometedor. Puede que muy pronto estemos hablando de eso”, explicó el piloto mexicano que dejó claro que quiere estar muy involucrado en el proceso y no solo hacer la promoción del evento.