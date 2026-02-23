Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao II, la esperada revancha entre las dos leyendas del boxeo se realizará el 19 de septiembre de 2026 en Las Vegas, Nevada. Netflix confirmó la transmisión del evento.

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao se enfrentaron el 2 de mayo de 2015, con victoria del boxeador estadounidense por decisión unánime.

Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao tendrán revancha (@netflix)

Floyd Mayweather Jr. vs Manny Pacquiao II: ¿Cuándo y dónde será la revancha de boxeo?

Floyd Mayweather Jr. vs Manny Pacquiao II, se encontrarán en el ring, el 19 de septiembre e 2026 en el Sphere de Las Vegas, Nevada.

¿Cómo fue la primera pelea Floyd Mayweather Jr. vs Manny Pacquiao?

Floyd Mayweather Jr. vs Manny Pacquiao fue considerada “La Pelea del Siglo” y generó cifras récord de PPV, con más de 4.6 millones de compras y una recaudación de $72 millones en taquilla dentro del MGM Grand Garden Arena.

Sin embargo, la pelea no fue lo que se esperaba en lo deportivo, y ahora, con Mayweather (49 años), y Pacquiao con 47, tampoco promete mucho la pelea.

Manny Pacquiao vuelve al ring para hacer exhibición de boxeo (John Locher / AP)

¿Cuánto ganarán Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao en su pelea de revancha?

En su primera pelea ante Manny Pacquiao, Floyd Mayweather habría ganado cerca de 200 millones de dólares, 50 más que el mítico filipino, así que cifras parecidas recibirían en la revancha.

Floyd Mayweather (Daniel Jiménez)

¿Por qué siguen peleando Mayweather y Pacquiao?

Manny Pacquiao estaba retirado en agosto de 2021 tras una derrota ante Yordenis Ugás, pero problemas económicos lo regresaron al ring ante Mario Barrios, con un empate mayoritario como resultado.

Y el “Pacman” tiene otra pelea programada previo a su revancha con Mayweather. Se medirá en una exhibición el 18 de abril contra Ruslan Provodnikov.

Floyd Mayweather, por su parte, regresa a pelear en abril 2026 contra Mike Tyson en otra exhibición.

Mayweather se retiró en agosto de 2017, tras noquear a la superestrella de la UFC Conor McGregor.