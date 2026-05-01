Toluca y Pachuca se enfrentan en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. El partido será el domingo 3 de mayo a las 19:15 horas. Se podrá seguir por Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
- Partido: Toluca vs Pachuca
- Fase: Ida cuartos de final Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
Toluca vs Pachuca: Día para ver los cuartos de final de la Liga MX
El domingo 3 de mayo de 2026 continúa la Liguilla del Clausura 2026 con el Toluca vs Pachuca.
Toluca vs Pachuca: Hora para ver los cuartos de final de la Liga MX
El partido Toluca vs Pachuca inicia en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Diez.
Toluca vs Pachuca: Canal para ver los cuartos de final de la Liga MX
Las plataformas del Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX transmitirán el partido Toluca vs Pachuca.
- Partido: Toluca vs Pachuca
- Fase: Ida cuartos de final Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
¿Cómo llegaron Toluca y Pachuca a los cuartos de final de la Liga MX?
El Toluca llega a los cuartos de final tras ganar en su último partido del torneo regular ante Mazatlán, aunque su resultado más reciente fue una derrota, el miércoles ante LAFC en la Concachampions.
El Pachuca también viene de caer, ante Pumas en casa en lo que fue su último partido del torneo regular en el torneo Clausura 2026.