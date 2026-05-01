Toluca y Pachuca se enfrentan en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. El partido será el domingo 3 de mayo a las 19:15 horas. Se podrá seguir por Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

Partido: Toluca vs Pachuca

Fase: Ida cuartos de final Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Toluca vs Pachuca: Día para ver los cuartos de final de la Liga MX

El domingo 3 de mayo de 2026 continúa la Liguilla del Clausura 2026 con el Toluca vs Pachuca.

Nicolas Castro celebrates his goal 4-1 of Leon during the 17th round match between Toluca and Leon as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Nemesio Diez Stadium, on April 25, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico. (--Mexsport Agency-- / --Mexsport Agency--)

Toluca vs Pachuca: Hora para ver los cuartos de final de la Liga MX

El partido Toluca vs Pachuca inicia en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca vs Pachuca: Canal para ver los cuartos de final de la Liga MX

Las plataformas del Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX transmitirán el partido Toluca vs Pachuca.

Partido: Toluca vs Pachuca

Fase: Ida cuartos de final Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Rayados vs Pachuca. (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

¿Cómo llegaron Toluca y Pachuca a los cuartos de final de la Liga MX?

El Toluca llega a los cuartos de final tras ganar en su último partido del torneo regular ante Mazatlán, aunque su resultado más reciente fue una derrota, el miércoles ante LAFC en la Concachampions.

El Pachuca también viene de caer, ante Pumas en casa en lo que fue su último partido del torneo regular en el torneo Clausura 2026.