Saúl Canelo Álvarez se mide con Terence Crawford el sábado 13 de septiembre, cita en Las Vegas a la que el boxeador mexicano llega como favorito; te damos el pronóstico de cómo terminará el duelo.

Canelo Álvarez enfrentará su pelea número 68 como profesional en busca del triunfo 64, llevando como rival a Terence Crawford en el Allegiant Stadium.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Pronóstico de la pelea del 13 de septiembre en Las Vegas

Canelo Álvarez parte como favorito para seguir como campeón indiscutido del peso supermediano, venciendo a Terence Crawford, el sábado 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Terence Crawford llega en desventaja a la pelea contra Canelo Álvarez, pues tendrá que subir dos divisiones de peso.

Además, Terence Crawford llega tras un año de inactividad, ya que su pelea más reciente fue en agosto del 2024.

Con todos esos detalles a su favor, Canelo Álvarez es favorito para ganar a Terence Crawford, y el pronóstico es que lo hará por la vía del nocaut, entre el round 7 y 10.

Canelo vs Terence Crawford: Hora y canal para ver la pelea de Saúl Álvarez

La pelea Canelo vs Terence Crawford subirá al ring aproximadamente a las 21 horas, tiempo del centro de México, el sábado 13 de septiembre.

La plataforma Netflix transmitirá de manera exclusiva la pelea del Canelo Álvarez vs Terence Crawford.

Pelea: Canelo vs Terence Crawford

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allegiant Stadium, Las Vegas

Transmisión: Netflix

¿Cómo llegan Canelo y Terence Crawford a su pelea del sábado 13 de septiembre?

Canelo Álvarez llega a la pelea vs Terence Crawford con un récord de 63-2-2; 39 peleas las ganó por la vía del nocaut.

Terence Crawford retará al Canelo Álvarez con un récord invicto de 41-0, 31 de esos triunfos fue por vía del cloroformo.

Saúl Canelo Álvarez recuperó ante William Scull el cinturón supermediadno avalado por la FIB en mayo pasado, para completar su colección en esa categoría.

Terence Crawford dominó a Israel Madrimov para ganar el título de peso superwelter de la AMB, en el mes de agosto de 2024.