La cima de LaLiga sigue pintada de blanco a una semana del Clásico. Real Madrid se metió a la casa de Getafe y aunque batalló, logró llevarse los tres puntos gracias a un gol de Kylian Mbappé cerca de la recta final del partido. Con esto, se confirmaron como el único puntero del campeonato tras nueve jornadas transcurridas.

El encuentro fue cerrado y Getafe supo cerrarle las puertas a un Real Madrid que no encontraba la vía para romper el cero; sin embargo, una tarjeta roja en contra de Allan Romeo Nyom, marcó gran parte del rumbo del juego toda vez que dejo con un hombre menos a unos Azulones que, poco después de esa tarjeta roja, recibieron la anotación de Mbappé.

Ya en desventaja y con la impotencia de ver que el trabajo defensivo se diluyó de un momento a otro, Getafe recibió otra tarjeta roja, esta vez para Álex Sancris. Ya con dos expulsados, la esperanza del empate se convirtió en una misión imposible que no lograron cumplir.

Real Madrid se declaró listo para El Clásico

Con este marcador, Real Madrid no solamente se reafirmó como el líder de LaLiga en España, también se declararon listos para El Clásico en contra de Barcelona que se celebrará la semana entrante en la cancha del Santiago Bernabéu.

Es importante resaltar que esta edición de El Clásico será una lucha directa por el liderato general del futbol español toda vez que, si Real Madrid gana, se despegará cinco puntos de Barcelona, que, en caso de ganar, se hará con la punta del campeonato l superar en unidades a los Merengues.

Estos elementos vuelven más atractivo a un partido que, por sí mismo, genera interés a nivel internacional al tratarse de dos instituciones con planteles de primer nivel que suelen dar batallas de poder a poder en el terreno de juego.

GOL DE KYLIAN MBAPPÉ, ASISTENCIA DE ARDA GÜLER!!!!



VAMOSSSSSS



GETAFE 0-1 REAL MADRID



pic.twitter.com/yE3FYEwlJu — MT2 (@madrid_total2) October 19, 2025

¿Cuándo es el Clásico entre Real Madrid y Barcelona?

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona se llevará a cabo el próximo domingo 26 de octubre en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

Es importante mencionar que, tanto Real Madrid como Barcelona llegarán a su duelo con actividad previa de media semana en la Champions League, esto debido a que los Merengues se medirán ante la Juventus, mientras que Barcelona hará lo propio Olympiacos.

El duelo será de pronóstico reservado debido a que los catalanes apuntan a recuperar jugadores lesionados que potenciarán su ataque principalmente, convirtiéndose en una amenaza para los madridistas.