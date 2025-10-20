El mundo del futbol vivió momentos de preocupación hace unos días luego de que se diera a conocer que un jugador que fue campeón con el Real Madrid y seleccionado de Países Bajos, sufrió un derrame cerebral.

Se trata de Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid y de la Selección de Países Bajos, quien fue hospitalizado de emergencia en Bélgica tras sufrir un derrame cerebral el pasado viernes 17 de octubre.

El ex futbolista de 38 años anunció su retiro de las canchas desde noviembre de 2023 por lo que desde esa fecha ya no jugaba como profesional y ahora tras presentar este problema de salud pidió privacidad.

De acuerdo al FC De Rebellen, equipo amateur en el que juega Royston Drenthe, el ex jugador de 38 años de edad permanece hospitalizado donde “está recibiendo un buen cuidado y está en buenas manos”, señalaron.

“El equipo y todos los involucrados esperan una pronta recuperación. La familia de Royston pide paz y privacidad durante este periodo para que puedan brindarle el soporte necesario y espacio para su recuperación”, dieron a conocer en sus redes sociales.

Royston Drenthe, extremo izquierdo, inició su carrera como futbolista profesional en la temporada 2005-06 cuando debutó con el Feyenoord después de varios años en las categorías del equipo neerlandés, su gran actuación en el Europeo juvenil del 2007, donde obtuvo el título con su selección, le abrió el camino para que pudiera llegar al Real Madrid en verano de ese año.

Con los merengues ganó una Liga de España y una Supercopa de España en 2008, sin embargo tras no entrar en planes de los siguientes entrenadores terminó saliendo en 2010 y de ahí su carrera tuvo un periodo discreto.

Pasó por equipos como Hércules, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, el Sheffield Wednesday, el Kayseri Erciyesspor, el Baniyas, el Sparta Rotterdam, el Kozakken y el Racing Murcia, hasta que en noviembre de 2023 se retiró.