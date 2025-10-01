Federico Valverde ha sido uno de los jugadores más importantes en la etapa reciente del Real Madrid, pero con la llegada de Xabi Alonso a la dirección técnica merengue, se dice que el uruguayo se niega a jugar.

El “problema” entre Federico Valverde y el DT del Real Madrid, Xabi Alonso, parece ser la posición en la que lo quiere ubicar el entrenador, misma que no le agrada al uruguayo.

¿En qué posición quiere ubicar Xavi Alonso a Federico Valverde?

Federico Valverde aseguró que no le gusta jugar de lateral derecho, aunque ya lo hizo antes con Carlo Ancelotti como estratega del Real Madrid, situación que se repetiría ante las bajas de Carvajal y Trent Alexander Arnold por lesión.

Sin embargo, Federico Valverde no sólo no jugó en la lateral derecha del Real Madrid ante el Kairat en la Champions League, sino que se quedó en la banca, donde se le notó sin muchas ganas de calentar para entrar al campo.

¿Federico Valverde se niega a jugar con el Real Madrid?

Apenas unas horas después del triunfo del Real Madrid en la Champions League, sin Federico Valverde en la cancha, el jugador uruguayo ya aclaró su quiere o no jugar con el cuadro merengue.

El futbolista del Real Madrid publicó un comunicado en las redes sociales en el que comentó: “He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste”.

Y fue claro al apuntar que “bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso”.

Acerca de su relación con Xavi Alonso, DT del Real Madrid, agregó: “Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo”.

Y finalizó el comunicado enfatizando, “lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea”.

¿Cuáles son los números de Federico Valverde con el Real Madrid en la actual temporada?

Federico Valverde no jugó en la Jornada 2 de la Champions League ante el Kairat, frenando así su racha de partidos en los que ha participado en esta temporada con el Real Madrid.

En LaLiga, Federico Valverde ha completado cinco de los siete partidos del Real Madrid, y sólo en uno de los otros dos jugó menos de 70 minutos.

En cuanto a la Champions League, Federico Valverde jugó lo 90 minutos en la victoria sobre el Marsella, en la Jornada 1.