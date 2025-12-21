FC Barcelona tuvo un momento amargo en medio de un gran cierre de la primera parte de la temporada de LaLiga, pues una de sus figuras se rompió el ligamento y se perderá lo que resta de la campaña.

Las malas noticias llegaron en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, una de las figuras del FC Barcelona se lesionó de gravedad y se perderá lo que resta de la temporada.

A un par de horas de encarar el último duelo de la primera parte de la temporada ante Villarreal, FC Barcelona informó que una de sus figuras presentó una rotura parcial de ligamento cruzado anterior.

Como sabemos, ese tipo de lesión es muy complicada y el tiempo de recuperación podría extenderse más allá de los seis meses.

¿Quién es la figura del FC Barcelona que se lesionó?

A través de un comunicado, el FC Barcelona comunicó que Andreas Christensen sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

“Andreas Christensen tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado. Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador. El tiempo aproximado de recuperación dependerá de la evolución del jugador”, se lee en el reporte médico del FC Barcelona.

Aunque no se detalló el tiempo de recuperación, se espera que Christensen se pierda lo que resta de la temporada.

¿Qué sigue para el FC Barcelona en la temporada?

FC Barcelona ganó 0-2 a Villarreal con goles de Raphinha y Lamine Yamal, con lo cual confirmó su primera posición en la tabla con 46 puntos.

FC Barcelona se irá de vacaciones y regresará a la actividad de LaLiga el próximo sábado 3 de enero cuando se mida al Espanyol.