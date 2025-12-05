En entrevista con ESPN, Raphinha reveló que en el verano del 2024 fue tentado por una importante oferta económica que le llegó desde Arabia, pero finalmente hablando con Hansi Flick decidió quedarse en el FC Barcelona.

En la temporada 2024/2025, Raphinha no solamente se convirtió en el segundo jugador con más participaciones directas en gol en toda Europa, sino que además se convirtió en uno de los capitanes y referentes del FC Barcelona.

Sin embargo, en Arabia no se han rendido en la búsqueda de fichar al atacante del Barça y de la selección de Brasil, por lo que el club le daría la libertad de marcharse siempre y cuando lo haga después del Mundial 2026.

FC Barcelona dejaría salir a Raphinha ante interés desde Arabia por ficharlo

De acuerdo a múltiples reportes, a pesar de que Raphinha ya rechazó ir a Arabia en una ocasión, los clubes de aquel país siguen interesados en su traspaso, algo que es del conocimiento del FC Barcelona.

Aunque el FC Barcelona no detendría a Raphinha de negociar con equipos de Arabia, tal como lo hizo en el caso de Íñigo Martínez, el capitán no buscaría salir del club a pesar del dinero que le ofrecen.

Raphinha. (Jose Breton / AP)

El actual contrato del delantero brasileño con el Barça vence hasta mediados del 2028, además de que se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo bajo el esquema de Hansi Flick.

Cholo Simeone asegura que Raphinha debió de haber ganado el Balón de Oro 2025

Después de estar un tiempo lesionado, Raphinha regresó a las canchas hace un par de partidos y aunque aún no está en plenitud física, le ha cambiado la cara a un FC Barcelona que está teniendo muchos altibajos esta temporada.

En un partido crucial en la lucha por la cima de LaLiga, el FC Barcelona venció 3-1 al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou y Raphinha anotó el tanto del empate para su equipo; Dani Olmo y Ferran Torres marcaron los otros tantos culés.

En una entrevista después del choque entre Blaugranas y Colchoneros, Cholo Simeone no tuvo más que elogios para el capitán del Barça y mencionó que no se explica cómo no ganó el Balón de Oro 2025.